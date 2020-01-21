المالية توافق على مقترح تزويد (سودانير) بـ 8 طائرات جديدة

الخرطوم 21 يناير 2020- وافقت وزارة المالية السودانية على مقترح مقدم من شركة أيربص المصنّعة للطائرات بتزويد الناقل الوطني سودانير بـ 8 طائرات جديدة.
- ماكيت لاحدى طائرات الخطوط الجوية السودانية
وأكد وزير المالية إبراهيم أحمد البدوي خلال لقائه وفد الشركة الثلاثاء بحضور وزير البنى التحتية والنقل هاشم طاهر التزام الدولة بدعم الناقل الوطني وتوفير مطلوبات تطويره ضمن أولويات الحكومة.
وعانت شركة الخطوط السودانية الوطنية ترديا مريعا بعد فقدانها غالب الطائرات بسبب تعذر عمليات الصيانة لتطاول سنوات الحصار على البلاد من الولايات المتحدة الأميركية خلال عهد النظام المعزول.
وتضمن مقترح شركة (ايربص) الفرص المتاحة لعودة سودانير للفضاء الخارجي بقوة كما تضمن تقديم الدعم الفني لتشغيل الطائرات.
ووعد البدوي بطرح المقترح على مجلس الوزراء لمناقشته.
وأكد اهتمام الحكومة بنهوض الناقل الوطني واستعادة مجده لأهميته في ربط السودان ودول الإقليم بالعالم الخارجي بالاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي
بدورها قدمت مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية مها أيوب شرحا حول تطور العلاقات بين السودان وأمريكا.
واشارت إلى استمرار المحادثات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يسهّل فتح الآفاق لجذب مزيد من الاستثمارات لجميع القطاعات سيما قطاع الطيران.
وأكد مدير عام سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان استمرار جهود الدولة لدعم الناقل وتطوير صناعة الطيران في السودان لتلبية متطلبات مواكبة التطورات العالمية في مجالها.
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