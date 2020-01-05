المالية: معالجة عشرة مشاريع اقتصادية توقفت في عهد النظام المعزول

الخرطوم 5 يناير 2020- أعلن وزير المالية السوداني التمكن من معالجة 10 مشروعات تنموية كانت متوقفة في عهد النظام المعزول لعدم دفع المتأخرات.

ابراهيم البدوي

ولم يفصح الوزير إبراهيم البدوي عن أسماء تلك المشروعات او حجم المتأخرات والجهات الطالبة.

وقال "نحن بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات والتي ستمكننا من تمويل هذه المشاريع المهمة".

والتقى البدوي في الخرطوم الأحد رئيس وفد بنك التنمية الإسلامي الزائر للبلاد موسى سيلا للتباحث حول عدد من القضايا الاقتصادية.

واوضح أن الوفد سيطلع على مشاريع القيمة المضافة المرتبطة بميزانية 2020م.

واكد رغبة الحكومة الانتقالية في إضافة اسم السودان الى مجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي.

وأعرب عن امله في أن يكون السودان ضمن اولويات البنك في المشروعات التي يستفاد منها في سلسلة القيمة والتي تهدف الى تحقيق تحولات استراتيجية في اقتصادات بعض الدول الإسلامية.

وأضاف الوزير بأن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة لوجوده في محيط الاقليم الذي يميزه القطاع الزراعي والامكانات الكبيرة لتطوير هذا القطاع وتحديثه الى جانب وجوده على البحر الأحمر والذي يعد أحد المواعين البحرية المهمة.

واوضح بان تلك الميزات تمكن من تشبيك اقتصاده مع اقتصاديات الدول المغلقة حول السودان ابتداء من غرب افريقيا مروراً بدولة جنوب السودان واثيوبيا لتطوير الاقتصاد السوداني.