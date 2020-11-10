 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

المبعوث الأميركي في الخرطوم لبحث مرحلة ما بعد مغادرة قائمة الإرهاب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 نوفمبر 2020 – عقد المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث، لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، لبحث ترتيبات ما بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

JPEG - 8.4 كيلوبايت
المبعوث الأميركي إلى دولتي السودان وجنوب السودان دونالد بوث

ووقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب في 23 أكتوبر الفائت، أمرا تنفيذيا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره من الكونغرس خلال 45 يوم من التوقيع.

وقالت وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء: إن المبعوث الامريكي للسودان السفير دونالد بوث وصل البلاد "لعقد لقاءات مع كبار المسئولين السودانيين حول ما يترتب على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعداد البلاد لاستقبال الاستثمارات الخارجية".

وأشارت إلى أن المبعوث عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بالاثنين، وهو ذات اليوم الذي التقي فيه وكيل وزارة العمل والتنمية محمد الشابك، بحضور نائب رئيس بعثة السفارة الأميركية في الخرطوم إمبر باسكت.

وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم، في تغريدة على توتير إن لقاء المبعوث بوزير التجارة والصناعة، هدف إلى "المساعدة في إعداد السودان للاستثمار الدولي بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن لقاء المبعوث والشابك تناول "موقف السودان من تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، والجهود المبذولة من الوزارة في إصلاح القوانين وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار الأجنبي في البلاد"، كما تطرق إلى "موقف مشروع الدعم النقدي الأسري والمشاريع المختلفة للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية".

وأكد وكيل وزارة العمل خلال اللقاء "ضرورة دعم اتفاقية جوبا ومشاريع عودة اللاجئين والنازحين، وتعزيز جهود السلام في السودان".

وتعمل الحكومة السودانية على تنفيذ مشروع دعم نقدي مباشر للأسر بدأته تجريبيا في يوليو الفائت، وهو برنامج بديل للدعم السلعي للوقود الذي قامت بتحريره مؤخرًا.

ونص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت في جوبا عاصمة جنوب السودان، على عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصيلة التي فروا منها أثناء الحرب، ويقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص.

ويتوقع أن يتلقى المبعوث الأميركي وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي اليوم الثلاثاء، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الخميس المقبل.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

عودوا إلى مجرى الثورة 2020-11-09 16:43:45 بقلم : محمد عتيق (1) يوماً بعد يوم يتعاظم تيار الديمقراطية في المجتمعات الانسانية وتتعاظم معه أهمية وضرورة الأحزاب السياسية باعتبارها "المدماك" الأهم أو الأول في البناء الديمقراطي حسب التجربة البشرية حتى الآن .. ولكن (...)

جدل التطبيع واستمرار الثورة 2020-11-01 22:04:09 بقلم : محمد عتيق إذا كان النظام الساقط نظاماً "نموذجياً" في ممارسة الإرهاب ورعايته ، وكان من نتائج ذلك تفجير السفارتين والمدمرة الامريكيات وغيرها ، فإن ذلك نسبة لا تذكر قياساً بحجم الدمار الذي أحدثه في السودان شعباً ودولة (...)

الحبل الرابط بين اﻟﺗطبيع والتركيع والتقطيع 2020-10-31 12:27:23 اﻹﻣﺎم اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي أوﻻً: ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ إﺳراﺋﯾل ﻟﯾﺳت دوﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ: 1. ﺗﻛوﻧت ﺑﺷﻌﺎر ﺷﻌب ﺑﻼ أرض ﻷرض ﺑﻼ ﺷﻌب. أﻛذوﺑﺔ ﻓﺳﻛﺎن اﻷرض اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﺳﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮭم وﺟود ﻣﻧذ 3 أﻟف ﻋﺎم ﻗﺑل ﻣﯾﻼد اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﯾﺢ، وظﮭر ﻓﻲ ﻋﻣﻼت ﻧﻘدﯾﺔ. (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.