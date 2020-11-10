المبعوث الأميركي في الخرطوم لبحث مرحلة ما بعد مغادرة قائمة الإرهاب

الخرطوم 10 نوفمبر 2020 – عقد المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث، لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، لبحث ترتيبات ما بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

المبعوث الأميركي إلى دولتي السودان وجنوب السودان دونالد بوث

ووقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب في 23 أكتوبر الفائت، أمرا تنفيذيا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره من الكونغرس خلال 45 يوم من التوقيع.

وقالت وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء: إن المبعوث الامريكي للسودان السفير دونالد بوث وصل البلاد "لعقد لقاءات مع كبار المسئولين السودانيين حول ما يترتب على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعداد البلاد لاستقبال الاستثمارات الخارجية".

وأشارت إلى أن المبعوث عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بالاثنين، وهو ذات اليوم الذي التقي فيه وكيل وزارة العمل والتنمية محمد الشابك، بحضور نائب رئيس بعثة السفارة الأميركية في الخرطوم إمبر باسكت.

وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم، في تغريدة على توتير إن لقاء المبعوث بوزير التجارة والصناعة، هدف إلى "المساعدة في إعداد السودان للاستثمار الدولي بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن لقاء المبعوث والشابك تناول "موقف السودان من تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، والجهود المبذولة من الوزارة في إصلاح القوانين وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار الأجنبي في البلاد"، كما تطرق إلى "موقف مشروع الدعم النقدي الأسري والمشاريع المختلفة للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية".

وأكد وكيل وزارة العمل خلال اللقاء "ضرورة دعم اتفاقية جوبا ومشاريع عودة اللاجئين والنازحين، وتعزيز جهود السلام في السودان".

وتعمل الحكومة السودانية على تنفيذ مشروع دعم نقدي مباشر للأسر بدأته تجريبيا في يوليو الفائت، وهو برنامج بديل للدعم السلعي للوقود الذي قامت بتحريره مؤخرًا.

ونص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت في جوبا عاصمة جنوب السودان، على عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصيلة التي فروا منها أثناء الحرب، ويقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص.

ويتوقع أن يتلقى المبعوث الأميركي وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي اليوم الثلاثاء، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الخميس المقبل.