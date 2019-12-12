المبعوث الأميركي يحث السودان على تنفيذ مطالب واشنطن لحذفه من قائمة الإرهاب

الخرطوم 12 ديسمبر 2019- قال المبعوث الأميركي الخاص الى السودان إن على الحكومة الانتقالية في الخرطوم ايفاء المطلوبات التي تكفل الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما نقل تصريح عن وزارة الخارجية بالخرطوم الخميس.

المبعوث الاميركي دونالد بوث لدى لقائه وزيرة الخارجية أسماء عبد الله

وطبقا للتصريح الذي تلقته "سودان تربيون" فإن الوزيرة أسماء محمد عبد الله التقت بالمبعوثين الأميركي والفرنسي كل على حده، وناقشت معهما نتائج مؤتمر "أصدقاء السودان" الذي استضافته الخرطوم الخميس وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار الى أن المبعوث الأميركي دونالد بوث ناقش مع الوزيرة العلاقات الثنائية بالتأكيد على تطلع بلاده لمد جسور التعاون مع السودان وكذلك الوقوف على المستجدات ومعرفة احتياجات الحكومة المدنية.

ونقل التصريح عن بوث قوله "إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحتاج إلى وقت وان على السودان العمل على مقابلة قائمة الطلبات التي تريدها الولايات المتحدة".

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال في تصريحات عقب عودته من واشنطن هذا الأسبوع إن الادارة الأميركية اشترطت على السودان لحذفه من القائمة السوداء التعاون في مكافحة الإرهاب والتوصل الى تسوية مع أسر ضحايا العمليات الإرهابية فيما يخص تفجيرات سفارتي نيروبي ودار السلام بجانب الهجوم على المدمرة الأميركية "كول" في شواطئ خليج عدن.

وقال حمدوك إن المفاوضات بشأن هذه التسويات تمضي بنحو جيد بعد أن كان السودان مطالبا بدفع 11 مليار دولار تقلصت الآن الى ملايين حسب قوله.

بدورها نقلت وزيرة الخارجية السودانية الى بوث تأكيدات بضرورة إزالة السوان من قائمة الإرهاب الأميركية خاصة بعد زوال النظام السابق.

وأكدت أهمية الدعم للحكومة الانتقالية في ظل الإصلاحات الواسعة وإقامة الديمقراطية والسعي لتحقيق السلام.

وأشارت إلى ضرورة تسهيل إجراءات الدخول ين البلدين لتشجيع المستثمرين ومد جسور التعاون البناء بين البلدين.

ولدى لقائها المبعوث الفرنسي الى السودان وجنوب السودان جيان مايكل، بحثت الوزيرة مفاوضات السلام الجارية الان في جوبا.

وقال مايكل إنه عقد لقاءات مع الحركات المسلحة وتوصل إلى أن لديها إرادة سياسية للوصول إلى سلام شامل وعادل.

كما تناول اللقاء اجتماعات اصدقاء السودان الذي انعقد في الخرطوم الأربعاء ومخرجاته وأهمها انعقاد مؤتمر لدعم الاقتصاد السوداني في أبريل القادم.

وقال المبعوث الفرنسي إن بلاده ستقدم دعماً للسودان في مختلف المجالات أهمها الجانب الفني طالبا تحديد احتياجات الحكومة الانتقالية.

كما لفت الى مساعي باريس الرامية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتخفيف عبء الديون وكذلك تنظيم مؤتمر المانحين.