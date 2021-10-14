المبعوث الأميركي يطالب حمدوك والبرهان الالتزام بالوثيقة الدستورية

المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ـ وكالات

واشنطن 14 أكتوبر 2021-أجرى المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان اتصالات بكل من رئيس الوزراء السوداني ورئيس المجلس الانتقالي حاثا اياهما على الالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية بشأن رعاية الفترة الانتقالية.

وافا المبعوث انه تحدث الى عبد الله حمدوك في 12 أكتوبر الجاري واعقبه باتصال مماثل في اليوم التالي بعبد الفتاح البرهان حيث أكد على أهمية التزام مجلس الوزراء ومجلس السيادة بالمرحلة الانتقالية ‏على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري عام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.

وجدد المبعوث الخاص التأكيد على أن جميع مكونات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير ‏يجب أن يتجنبوا سياسة حافة الهاوية والاتهامات المتبادلة، والعمل بدلاً من ذلك معًا لحل أي مجالات خلافية من خلال الحوار بدون شروط مسبقة.

ويعلق العسكريون منذ منتصف الشهر الماضي الاجتماعات المفصلية بسبب خلافات عميق نشبت مع قادة مدنيين.