المبعوث الأميركي يطالب حمدوك والبرهان الالتزام بالوثيقة الدستورية

- المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ـ وكالات
واشنطن 14 أكتوبر 2021-أجرى المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان اتصالات بكل من رئيس الوزراء السوداني ورئيس المجلس الانتقالي حاثا اياهما على الالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية بشأن رعاية الفترة الانتقالية.
وافا المبعوث انه تحدث الى عبد الله حمدوك في 12 أكتوبر الجاري واعقبه باتصال مماثل في اليوم التالي بعبد الفتاح البرهان حيث أكد على أهمية التزام مجلس الوزراء ومجلس السيادة بالمرحلة الانتقالية على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري عام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.
وجدد المبعوث الخاص التأكيد على أن جميع مكونات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير يجب أن يتجنبوا سياسة حافة الهاوية والاتهامات المتبادلة، والعمل بدلاً من ذلك معًا لحل أي مجالات خلافية من خلال الحوار بدون شروط مسبقة.
ويعلق العسكريون منذ منتصف الشهر الماضي الاجتماعات المفصلية بسبب خلافات عميق نشبت مع قادة مدنيين.
أخر الآراءأثيوبيا وحركة الحلو.. التنفس برئة واحدة 2021-10-14 06:45:13 بقلم : أمير بابكر عبد الله يبدو أن الحكومة الإثيوبية الجديدة، التي تشكلت عقب نتيجة الانتخابات الأخيرة، وجدت وقتا لتتنفس بهدوء بعد المعارك الطاحنة التي جرت خلال الشهور الماضية. فبعيدا عن الشأن الداخلي وما أحدثته الخلافات (...)
مختارات من دفتر الإحباط 2021-10-13 07:17:39 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه 1 د. فيصل عبدالرحمن على طه «إنني لن أدخل في تكهنات حول مستقبل السودان عدا القول بأن التاريخ لا يقف ساكناً. إن أي امرئ يزعم أن بمقدوره التكهن بمستقبل السودان لا بد أن يكون نبياً أو غبياً. إنني (...)
المهادنة المخزية 2021-10-10 16:57:56 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق صحيحٌ أن لشرق السودان قضاياه وشكاواه الحقيقية المزمنة ، والصحيحُ أيضاً أن لأقاليم السودان الأخرى قضاياها وشكاواها الحقيقية المزمنة. وكما يسكن السلُّ والفقر والجهل انسان الشرق ، يسكن الفقر (...)
المزيد