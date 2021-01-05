المجلس الأعلى لدول الخليج يحث على تعزيز الشراكة مع السودان



الخرطوم 5 يناير 2021 - حث المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثاء عضويته على.تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السودان، وذلك في إطار اتفاق المصالحة الخليجية التي تم التوقيع عليها في قمة العلا.

وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، القيود التي فرضتها على قطر في العام 2017، في القمة الخليجية 41، والتي استفاضتها منطقة العلا السعودية.

وقال بيان، صادر عن قمة العلا، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "وجه المجلس الأعلى بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك الأردن والمغرب والسودان والعراق".

وأكد المجلس على "مواقفه الثابتة تجاه السودان ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره".

والتزم السودان جانب الحياد في الخلاف الخليجي ولم يكن موقف الخرطوم محل الرضاء الكامل لأي من الطرفين نسبة للعلاقات القوية التي تربطه بكلاهما.

وقضت المصالحة بإعادة العلاقات بين البلدان الخمسة وفتح المعابر والمجالات الجوية مقابل تنازل قطر عن الدعاوى القضائية التي رفعتها عن تضررها من هذه القيود.

كما اتفقت الدول على توطيد العلاقات واحترام مبادئ الجوار وتعزيز التعاون في محاربة الارهاب. وشدد البيان العلاقات الخاصة التي تربط بين دول الخليج ، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها.

وقال البيان: "أعرب المجلس الأعلى عن تهنئته لقيادة وشعب السودان بمناسبة التوصل إلى اتفاق السلام".

وأضاف: "نؤكد حرص دول المجلس على الاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى محافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وحمايته من التدخل الأجنبي".

ورحب البيان برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب في أواخر العام الفائت.

ورحبت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، بالمصالحة الخليجية، داعية إلى إعمال حكمة دول الخليج لإيصال العلاقات بين الدول إلى أرفع مستوياتها.