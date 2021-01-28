المجلس المركزي يجيز قائمة مرشحي الوزارات و(سودان تربيون) تنشر الأسماء

الخرطوم 28 يناير 2021- أجاز المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير الخميس قائمة مرشحي الائتلاف لشغل المناصب الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

وستسلم القائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ليختار وزيراً من بين كل ثلاث جرى تسميتهم في القائمة التي راعت توزيع الترشيحات بعد التوافق مع القوى السياسية والمدنية المنضوية في التحالف العريض.

وعلمت "سودان تربيون" أن اتفاقا اكتمل على منح حزب الامة 4 وزارات احداها سيادية، وان الحزب عدل عن موقفه السابق برفض وزارة الخارجية ووافق على تقلدها لكنه لم يسمي حتى الان أي مرشح للحقائب الأربع.

وينتظر أن يحسم الحزب مرشحيه خلال الساعات القائمة لتسريع تسليم القائمة لرئيس الوزراء.

وتضمنت القائمة ترشيح كل من نصر الدين عبد الباري وطارق كانديك والطيب العباسي لوزارة العدل، كما رشحت كل من سلوى دلالة وسمؤال حسن محجوب بجانب من يختاره حزب الأمة لحقيبة الخارجية.

ولوزارة مجلس الوزراء تم ترشيح خالد عمر يوسف وحاتم عمر عابدين ومهدي رابح، بينما رشح للاستثمار كل من الهادي محمد إبراهيم وفاروق كمبريسي وابوبكر أحمد كرم الله، وللصناعة رشحت قوى الحرية التغيير كل من إبراهيم الشيخ وممدوح ظريف ومحمد عبد الله الحسن.

وفي وزارة التجارة برز اسم كل من علي جدو وعبد العظيم الأموي وعيسى ترتيب بينما اعيد ترشيح ياسر عباس لوزارة الري بجانب طاهر ادريس ومحمود عثمان.

ولوزارة التعليم العالي رشحت كل من مواهب الطيب وامنة مريود وجواهر موسى، على أن يسمي حزب الامة مرشحه لوزارة الزراعة بجانب جلال مصطفى ومحمد احمد يوسف.

وفي وزارة الرياضة سمت قوى التغيير كل من يوسف ادم الضي والصادق آدم إسماعيل وأبو مدين عوض.

وابقي على وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح ينافسه كل من الدومة كوكو ومحمد الفاتح محمود، وفي وزارة الاعلام برز اسم حمزة بلول وامتثال بشير وعلي الأمين.

وفي وزارة الطاقة ينتظر ان يسمي حزب الامة مرشحه لينافس كل من معتصم إبراهيم ومحمد نصر بشير، بينما رشح لوزارة النقل كل من ميرغني موسى وطه عبد الله يسن ونبيل النويري.

ورشح التحالف لوزارة الاتصالات كل من هاشم حسب الرسول وعمار القاسم حمودة ومنذر أبو المعالي، وللعمل تم تسمية كل من تيسير النوراني واستيفن امين ومصطفى أبو اليمن، ولوزارة الصحة ترشح عمر النجيب والوزير الحالي أسامة عبد الرحيم وجمال ادريس.

ويشار الى أن هناك 7 وزارات من نصيب تنظيمات الجبهة الثورية ينتظر ان تسمي مرشحيها وتسلم رئيس الوزراء قائمتها ليختار منها للمناصب.

الى ذلك انسحب مندوبو تحالف القوى المدنية من اجتماع المجلس المركزي بعد اعتراضهم على عملية الترشيح لاعتمادها على المحاصصة الحزبية واعلاء معيار الالتزام الحزبي على الكفاءة حسبما أفاد بيان مقتضب للتحالف.

وأفاد البيان أن لجنة ترشيحات الحرية والتغيير لم تلتزم بالأطر والمعايير المتفق عليها من حيث تمثيل النساء بما لا يقل عن 40 % بينما جاءت نسبة المشاركة الحالية في قائمة الترشيحات ١١% فقط.

وأضاف “انسحب مندوبو تجمع القوى المدنية من الاجتماع وسحب قائمة المرشحين من المجلس المركزي للحرية والتغيير".