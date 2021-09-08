المحكمة الجنائية تبدأ محاكمة كوشيب في الخامس من أبريل المقبل

علي عبد الرحمن الشهير بـ"كوشيب"

الخرطوم 8 سبتمبر 2021- قررت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء بدء جلسات محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن " كوشيب" في الخامس من أبريل 2022.

وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القضاة جوانا كورنر، رئيسة للدائرة، ورين الابيني غانصو والثيا فيوليت اليكسيس وندسور.

وكان كوشيب نقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وعقدت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة في 15 يونيو 2020 ثم عُقدت جلسة اعتماد التهم خلال الفترة من 24 -26 مايو 2021.

وفي التاسع من يوليو 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قراراً باعتماد التهمِ التي وجهها المدعي العام ضد كوشيب وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

ويواجه الرجل 31 تهمة جرائم حرب بينها تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها، وجرائم ضد الإنسانية وأعمال لاإنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.