(المخابرات) السودانية تطلب إصدار أوامر توقيف بحق عناصر إرهابية

الخرطوم 16 يونيو 2021 - أقر جهاز المخابرات العامة، بصحة خطاب سري جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مُوجه إلى النيابة العامة يوصيها بإصدار أوامر توقيف بحق سوداني وثلاث أجانب قال إنهم يخططون لشن عمليات إرهابية.

خطاب مسرب من المخابرات العامة يطلب من النباية أوامر لتوقيف عناصر ارهابية

ويطلب الخطاب الصادر بتاريخ 19 أبريل الفائت، من النائب العام "التصديق باعتقال 4 عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي"، وأشار الى أن المعلومات بحوزة الجهاز تفيد بأن تلك المجموعة تنوي "تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف السفارات الخليجية في أفريقيا وتحويل البلاد لساحة عمليات إرهابية".

ويحمل عنصرين من الأسماء الواردة في الخطاب الجنسية المصرية فيما يحمل الثالث الجنسية النيجيرية علاوة على سوداني.

وأضاف "نوصي باستصدار أمر اعتقال بحقهم لخطورتهم على الأمن القومي السوداني. ومساهمتهم في تنامي النشاط الإرهابي في المنطقة".

ولم تنف دائرة الإعلام بجهاز المخابرات العامة، في بيان، اطلعت عليه "سودان تربيون"، الأربعاء؛ صحة الخطاب وقالت إن محتواه لم "يتجاوز أو يخرج عما اتفق عليه في الوثيقة الدستورية أو يتعدى على صلاحيات الغير".

وأضاف البيان: "أنه إجراء طبيعي بين مؤسسات الدولة يعد من صميم الواجبات والمهام الموكلة للمؤسسة، بل يؤكد النقلة الجديدة في العمل التي تستوجب الدعم بحسبان أنها خطوة تفضي لأمن وسلامة البلاد".

وعلق النائب العام في 20 أبريل 2021، على الخطاب موجهًا مكتبه التنفيذي بتحويله إلى النيابة المختصة.

وبموجب تعديل جرى على قانون جهاز المخابرات العامة، مُنع الجهاز من اعتقال أو توقيف أي شخص إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.