 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 16 حزيران (يونيو) 2021

(المخابرات) السودانية تطلب إصدار أوامر توقيف بحق عناصر إرهابية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 16 يونيو 2021 - أقر جهاز المخابرات العامة، بصحة خطاب سري جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مُوجه إلى النيابة العامة يوصيها بإصدار أوامر توقيف بحق سوداني وثلاث أجانب قال إنهم يخططون لشن عمليات إرهابية.

JPEG - 51.8 كيلوبايت
خطاب مسرب من المخابرات العامة يطلب من النباية أوامر لتوقيف عناصر ارهابية

ويطلب الخطاب الصادر بتاريخ 19 أبريل الفائت، من النائب العام "التصديق باعتقال 4 عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي"، وأشار الى أن المعلومات بحوزة الجهاز تفيد بأن تلك المجموعة تنوي "تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف السفارات الخليجية في أفريقيا وتحويل البلاد لساحة عمليات إرهابية".

ويحمل عنصرين من الأسماء الواردة في الخطاب الجنسية المصرية فيما يحمل الثالث الجنسية النيجيرية علاوة على سوداني.

وأضاف "نوصي باستصدار أمر اعتقال بحقهم لخطورتهم على الأمن القومي السوداني. ومساهمتهم في تنامي النشاط الإرهابي في المنطقة".

ولم تنف دائرة الإعلام بجهاز المخابرات العامة، في بيان، اطلعت عليه "سودان تربيون"، الأربعاء؛ صحة الخطاب وقالت إن محتواه لم "يتجاوز أو يخرج عما اتفق عليه في الوثيقة الدستورية أو يتعدى على صلاحيات الغير".

وأضاف البيان: "أنه إجراء طبيعي بين مؤسسات الدولة يعد من صميم الواجبات والمهام الموكلة للمؤسسة، بل يؤكد النقلة الجديدة في العمل التي تستوجب الدعم بحسبان أنها خطوة تفضي لأمن وسلامة البلاد".

وعلق النائب العام في 20 أبريل 2021، على الخطاب موجهًا مكتبه التنفيذي بتحويله إلى النيابة المختصة.

وبموجب تعديل جرى على قانون جهاز المخابرات العامة، مُنع الجهاز من اعتقال أو توقيف أي شخص إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اسقاط الحكومة: أسئلة تبحث عن إجابات! 2021-06-16 22:24:10 بقلم : الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com دع الناس تتفق أولا على تعريف ما هو المقصود بإسقاط الحكومة الانتقالية، وهو مطلب تنادي بها قوى سياسية ومتجمعية عديدة ومختلفة الرؤية لهذا الإسقاط ومآلاته؟ إن الدعوة لإسقاط حكومة (...)

تعقيب على خطاب حمدوك للأمة السودانية 2021-06-16 07:04:57 صلاح شعيب نشكر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على خروجه للتحدث للأمة السودانية شارحاً بالاستفاضة بعضا من التحديات التي تجابهها البلاد. ولو أن السيد حمدوك خصص على الأقل خطابا أسبوعياً منذ توليه يكاشف فيه شعبه احتراماً لوجد (...)

إلى آخر الشّيوعيين ... سعدي يوسف 2021-06-14 16:48:28 *"لماذا نبني بيتا ونسجن فيه"* *ياسر عرمان* *(1)* المنافي والسجون والأحزان والاشجان والحنين والنضال والمبادئ والثقافة والإبداع؛ كانت عالم سعدي يوسف وأدواته لتغيير العالم وتركه على نحو أفضل مما وجده،هي الطعام والزاد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.