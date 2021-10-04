المخابرات السودانية: مقتل 4 إرهابيين واعتقال آخرين في اشتباكات (جبرة)

الخرطوم 4 أكتوبر 2021 - قال جهاز المخابرات العامة في السودان إن قوات مشتركة نجحت في إيقاف 4 إرهابيين وقتل 4 آخرين، خلال عملية مداهمة لمقرهم في حي سكني بالعاصمة الخرطوم قُتل فيها أحد جنود الجيش واصيب آخرون

شعار جهاز المخابرات العامة

ونشطت قوى الأمن مُنذ الأسبوع الفائت في تفكيك الخلايا الإرهابية التي تكاثف نشاطها مؤخرا في العاصمة الخرطوم.

وقال الجهاز، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إن "قوات مشتركة قامت بمداهمة موقعين بمنطقة جبرة بعد توفر معلومات جديدة عن بؤر لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية والقبض على 4 آخرين بواقع 2 في كل موقع".

وقال البيان إن الخلية الإرهابية أطلقت أعيرة نارية كثيفة في مواجهة القوات المشتركة من أسلحة متنوعة شملت الكلاشات والرشاشات وقنابل القرنوف والأريجي وقنابل يدوية.

وتحولت ضاحية جبرة الواقعة الى الجنوب من العاصمة الخرطوم الى ما يشبه ساحة الحرب حيث اصيب السكان بحالة من الهلع والذعر الشديدين جراء اصوات الرصاص القوية.

وأعلن الجهاز في بيانه "استشهاد ضابط صف من القوات الخاصة بالجيش، وإصابة ضابط وضابط صف من جهاز المخابرات، إضافة لضابط صف من الشرطة".

ونفذت قوات مشتركة، ليل الأحد، عملية مداهمة لموقعين في أم درمان قبضت خلالها على 8 عناصر إرهابية أجنبية.

وأشار البيان إلى قيام القوات المشتركة بإغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى موقع المجموعة الإرهابية في حي جبرة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك -قبل تعطله -وجود مئات المواطنين على مقربة من القوات المشتركة.