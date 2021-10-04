المخابرات السودانية: مقتل 4 إرهابيين واعتقال آخرين في اشتباكات (جبرة)

الخرطوم 4 أكتوبر 2021 - قال جهاز المخابرات العامة في السودان إن قوات مشتركة نجحت في إيقاف 4 إرهابيين وقتل 4 آخرين، خلال عملية مداهمة لمقرهم في حي سكني بالعاصمة الخرطوم قُتل فيها أحد جنود الجيش واصيب آخرون
- شعار جهاز المخابرات العامة
ونشطت قوى الأمن مُنذ الأسبوع الفائت في تفكيك الخلايا الإرهابية التي تكاثف نشاطها مؤخرا في العاصمة الخرطوم.
وقال الجهاز، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إن "قوات مشتركة قامت بمداهمة موقعين بمنطقة جبرة بعد توفر معلومات جديدة عن بؤر لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وأشار إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية والقبض على 4 آخرين بواقع 2 في كل موقع".
وقال البيان إن الخلية الإرهابية أطلقت أعيرة نارية كثيفة في مواجهة القوات المشتركة من أسلحة متنوعة شملت الكلاشات والرشاشات وقنابل القرنوف والأريجي وقنابل يدوية.
وتحولت ضاحية جبرة الواقعة الى الجنوب من العاصمة الخرطوم الى ما يشبه ساحة الحرب حيث اصيب السكان بحالة من الهلع والذعر الشديدين جراء اصوات الرصاص القوية.
وأعلن الجهاز في بيانه "استشهاد ضابط صف من القوات الخاصة بالجيش، وإصابة ضابط وضابط صف من جهاز المخابرات، إضافة لضابط صف من الشرطة".
ونفذت قوات مشتركة، ليل الأحد، عملية مداهمة لموقعين في أم درمان قبضت خلالها على 8 عناصر إرهابية أجنبية.
وأشار البيان إلى قيام القوات المشتركة بإغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى موقع المجموعة الإرهابية في حي جبرة.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك -قبل تعطله -وجود مئات المواطنين على مقربة من القوات المشتركة.
أخر الآراءالجيلُ أقوى ، والحُلمُ أكبر 2021-10-03 17:12:46 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق في مهرجان أبو تمام بمدينة الموصل العراقية عام ١٩٧١ ، فوجئ مئات الشعراء والنقاد والجمهور الحاضرين برجلٍ أعمى ، رث المظهر والثياب ، يعتلي المنبر ، فاعتقدوا انه متشاعر وأنها فرصتهم للأحاديث (...)
قطع الشعب قول كل كافر به 2021-10-01 00:25:12 بقلم : أمير بابكر عبدالله جيناك يا وطن كداري ما جيناك بي ترحال جيناك يا الحبيب سداري فاطرين من جيوبنا حلال أهزوجة الثورة التي لخصت كل شيء اليوم.. كل شيء، وقطعت دابر كل قول أو فعل يريد بهذا الوطن أن يرجع القهقري إلى (...)
الثورة لمن يفلحها 2021-09-30 03:26:54 تظاهرة الخميس لماذا تُقرع الأجراس؟ ياسر عرمان (1) عقلي وروحي لا يزالان يسكنان في الستينيات من القرن الماضي، وأحياناً مع عبد الفضيل الماظ عند معركة النهر، وربما في كربلاء في محبّة المظلومين والعاشقين والفقراء، ولا يزالً (...)
المزيد