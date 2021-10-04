 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2021

المخابرات السودانية: مقتل 4 إرهابيين واعتقال آخرين في اشتباكات (جبرة)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 أكتوبر 2021 - قال جهاز المخابرات العامة في السودان إن قوات مشتركة نجحت في إيقاف 4 إرهابيين وقتل 4 آخرين، خلال عملية مداهمة لمقرهم في حي سكني بالعاصمة الخرطوم قُتل فيها أحد جنود الجيش واصيب آخرون

JPEG - 38.5 كيلوبايت
شعار جهاز المخابرات العامة

ونشطت قوى الأمن مُنذ الأسبوع الفائت في تفكيك الخلايا الإرهابية التي تكاثف نشاطها مؤخرا في العاصمة الخرطوم.

وقال الجهاز، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إن "قوات مشتركة قامت بمداهمة موقعين بمنطقة جبرة بعد توفر معلومات جديدة عن بؤر لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية والقبض على 4 آخرين بواقع 2 في كل موقع".

وقال البيان إن الخلية الإرهابية أطلقت أعيرة نارية كثيفة في مواجهة القوات المشتركة من أسلحة متنوعة شملت الكلاشات والرشاشات وقنابل القرنوف والأريجي وقنابل يدوية.

وتحولت ضاحية جبرة الواقعة الى الجنوب من العاصمة الخرطوم الى ما يشبه ساحة الحرب حيث اصيب السكان بحالة من الهلع والذعر الشديدين جراء اصوات الرصاص القوية.

وأعلن الجهاز في بيانه "استشهاد ضابط صف من القوات الخاصة بالجيش، وإصابة ضابط وضابط صف من جهاز المخابرات، إضافة لضابط صف من الشرطة".

ونفذت قوات مشتركة، ليل الأحد، عملية مداهمة لموقعين في أم درمان قبضت خلالها على 8 عناصر إرهابية أجنبية.

وأشار البيان إلى قيام القوات المشتركة بإغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى موقع المجموعة الإرهابية في حي جبرة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك -قبل تعطله -وجود مئات المواطنين على مقربة من القوات المشتركة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجيلُ أقوى ، والحُلمُ أكبر 2021-10-03 17:12:46 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق في مهرجان أبو تمام بمدينة الموصل العراقية عام ١٩٧١ ، فوجئ مئات الشعراء والنقاد والجمهور الحاضرين برجلٍ أعمى ، رث المظهر والثياب ، يعتلي المنبر ، فاعتقدوا انه متشاعر وأنها فرصتهم للأحاديث (...)

قطع الشعب قول كل كافر به 2021-10-01 00:25:12 بقلم : أمير بابكر عبدالله جيناك يا وطن كداري ما جيناك بي ترحال جيناك يا الحبيب سداري فاطرين من جيوبنا حلال أهزوجة الثورة التي لخصت كل شيء اليوم.. كل شيء، وقطعت دابر كل قول أو فعل يريد بهذا الوطن أن يرجع القهقري إلى (...)

الثورة لمن يفلحها 2021-09-30 03:26:54 تظاهرة الخميس لماذا تُقرع الأجراس؟ ياسر عرمان (1) عقلي وروحي لا يزالان يسكنان في الستينيات من القرن الماضي، وأحياناً مع عبد الفضيل الماظ عند معركة النهر، وربما في كربلاء في محبّة المظلومين والعاشقين والفقراء، ولا يزالً (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.