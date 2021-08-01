المدير الاقليمي لشركة (فيزا) يصل السودان في أول زيارة من نوعها

الخرطوم 1 أغسطس 2021- يبدأ المدبر الإقليمي لشركة "فيزا" في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أندرو توري، الاثنين زيارة هي الأولى من نوعها للسودان.

المدبر الإقليمي لشركة "فيزا" أندرو توري

وأفاد بيان صحفي أصدرته "فيزا" أن الزيارة تشكل أحدث مثال على الجهود التي تبذلها لبناء شراكات جديدة وتوظيف تقنياتها عالمية المستوى لدعم الشمول المالي ومسيرة النمو الاقتصادي في السودان.

وتتعاون "فيزا" حالياً بشكل وثيق مع 8 شركاء مرخصين في السودان لمساعدة الدولة في بناء اقتصاد أكثر قوة وشمولية.

وسيلتقي توري خلال الزيارة التي تستغرق يومين بمسؤولين في بعض البنوك والمؤسسات المالية الشريكة الحالية والمحتملة وكبار المسؤولين الحكوميين لبحث سبل تعزيز فرص التعاون الممكنة.

وتؤكد زيارة توري بحسب البيان على التزام "فيزا" بالتعاون مع الحكومة السودانية والشركاء والبنوك المحليين لضمان وصول العملاء السودانيين إلى مدفوعات رقمية موثوقة ومريحة وآمنة ومقبولة في جميع أنحاء العالم.

وينصبّ تركيز "فيزا" على تعزيز قبول المدفوعات الرقمية عبر أجهزة الصراف الآلي التقليدية وشبكات نقاط البيع، بالإضافة إلى إيجاد فرص لإطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة للمستهلكين والتجار السودانيين.

ونقل البيان عن الرئيس الإقليمي للشركة قوله "يتمتع السودان بإمكانات استثمارية مهمة، ويشهد العديد من التطورات الاقتصادية المبشّرة. وانطلاقاً من دورنا المهم في دفع عجلة التجارة العالمية، نلتزم بالشراكة مع الحكومة والمؤسسات في السودان لدعم أهداف التحول الاقتصادي هناك، والمضي في مساعينا لدمج الدولة في الاقتصاد العالمي، وتوسيع نطاق وصول المزيد من المستهلكين والشركات للاستفادة من مزايا المدفوعات الرقمية".

وأضاف توري: "أتطلع إلى المشاركة في حوار بنّاء مع البنوك والمؤسسات المالية الرئيسية والهيئات الحكومية وغيرهم من أصحاب المصلحة الاقتصاديين لتوظيف الشراكات الجديدة في بناء منظومة دفع موثوقة تدعم عملية تبني المدفوعات الرقمية، وبالتالي تساعد في ترسيخ عملية التوسع الاقتصادي وجهود التنمية في البلاد".