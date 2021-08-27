المنامة تثني على تدخل حكومة السودان لصالح مشروع بحريني

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني

الخرطوم 27 أغسطس 2021 ـ أبدت مملكة البحرين، الجمعة، تقديرها لقرار وزارة الخارجية السودانية بإلغاء قرار ولائي متعلق بوقف ترخيص مشروع زراعي بحريني في شمال السودان.

وتدخلت وزارة الخارجية السودانية أمس الخميس لإلغاء قرار أصدرته حكومة الولاية الشمالية في وقت سابق قضى بوقف تخصيص مساحة زراعية لمشروع خيرات البحرين بسبب توقفه.

و‏أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن تقدير مملكة البحرين لقرار الحكومة الانتقالية السودانية بإلغاء القرار المتعلق بوقف ترخيص مشروع (خيرات البحرين) بمحلية الدبة.

وأكد في تصريح صحفي أن القرار يعكس عمق علاقات الأخوة الوثيقة التي تربط بين البلدين، مشيدا بجهود وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في هذا الخصوص.

‏وأعلن الزياني أن الجهات المختصة في البحرين، ممثلة بشركة ممتلكات البحرين القابضة بصدد الانتهاء من إعداد دراسة استراتيجية شاملة تشمل مشروع "خيرات البحرين" في السودان، بما يتفق مع أهداف الشركة ورؤيتها الاستثمارية.

وأضاف أن المشروع من شأنه تعزيز الأمن الغذائي لمملكة البحرين ضمن توجهات الحكومة، وأعرب عن تطلع المملكة لمزيد من التعاون الثنائي مع السودان وتنفيذ مشروعات استثمارية تعود بالخير والنفع على شعبي البلدين.

وفي أواخر يوليو الفائت، سجلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق زيارة إلى العاصمة البحرينية المنامة.

ويتطلع السودان إلى جذب رؤوس أموال للاستثمار في البلاد التي تُعاني من أزمة اقتصادية حادة.