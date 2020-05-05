(المهدي) يتمسك بضرورة إصلاح تحالف قوى الحرية والتغيير

الصادق المهدي

الخرطوم 5 مايو 2020 – تمسك رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الثلاثاء، بضرورة إصلاح تحالف قوى الحرية والتغيير.

وقال المهدي في خطاب موجه للمجلس المركزي للحرية والتغيير، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "إن الإصلاح يتطلب إجراءات جذرية، وأن الحزب سيواصل المرافعة ليس من باب الإملاء، وإنما بقوة المنطق".

ووعد المهدي، بأن تصل المرافعة للمجلس المركزي بصورة أكثر تفصيلا، وباقتراح آليات لمواجهة الموقف.

وأضاف، "نرجو أن نجد منكم الاعتبار المناسب لجسامة المسؤولية".

وفي أبريل الماضي أعلن حزب الأمة القومي، تجميد أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.

وتأسس الائتلاف في يناير 2019، أثناء الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل من العام نفسه، على عزل عمر البشير من الرئاسة.

وحزب الأمة القومي هو أحد أبرز أحزاب تحالف نداء السودان، المنضوي تحت ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الذي يضم أيضًا تجمع المهنيين، وتحالفات "الإجماع الوطني"، و"الاتحادي المعارض"، إضافة إلى قوى المجتمع المدني.