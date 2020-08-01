 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 1 آب (أغسطس) 2020

المهدي يدعو إلى تكوين تحالف وطني يدعمه الجيش السوداني

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 أغسطس 2020 - دعا زعيم حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي إلى تشكيل تحالف بين "قوى الأجندة الوطنية" لحماية البلاد من الإسلاميين والجماعات العلمانية، وحث الجيش على دعمه.

JPEG - 62.5 كيلوبايت
الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. 18 مايو 2017 (سودان تربيون)

وأجرى المهدي تحليلا للوضع السياسي في البلاد خلال خطبة عيد الأضحى التي القاها الجمعة من مسجد ود نوباوي بأم درمان وقال إن "فشل الفترة الانتقالية" أدى إلى ظهور حركة تسعى لاستعادة الحكم الإسلامي وحركة علمانية أخرى تسعى لتفكيك البلاد.

ورأى أن هناك حاجة لتحالف بين قوى المركز لتشكيل حكومة ديمقراطية تحافظ على وحدة البلاد واستقلالها، بعد الإشارة إلى ارتباط الجماعات الإسلامية والعلمانية بقوى أجنبية.

وتابع "إن خلاص البلد يتطلب اتحاد قوى الأجندة الوطنية التي من المتوقع أن تحظى بدعم الناخبين والمجتمع الدولي وخاصة أولئك الذين يحرصون على الحكم المدني الديمقراطي في السودان. كما أنها ستحصل على دعم العرب والقوى الإقليمية الأفريقية ".

وأضاف أن هذه الكتلة الوطنية ستحمي الوطن وتتصدى للبرامج الإسلامية والعلمانية المدمرة لبناء الوطن.

وخلال الأشهر الأولى من هذا العام، هدد حزب الأمة بالمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وتقصير الفترة الانتقالية، لكنه أعاد النظر في موقفه قائلاً إنه سيرفض تمديد الفترة الانتقالية.

كما جمد الحزب مشاركته في الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم -عندما رفض حلفاؤه مراجعة هياكل التحالف.

كما رفض حزب الأمة خطوة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتعيين الولاة المدنيين دون التجاوب مع اشتراطات وضعها الحزب كما طالب بتعيين تسعة ولاة من منسوبيه باعتباره الحزب صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر.

وعين حمدوك ستة ولاة من حزب الصادق المهدي، رفضوا جميعهم الامتثال لقرار الحزب بالانسحاب ورفض المناصب.

وقال المهدي في خطبته أن مجموعة الحزب الشيوعي التي سيطرت على تجمع المهنيين عقدت تحالفًا مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وشكلوا تكتلاً علمانيا يحظى بدعم خارجي من القوى اليمينية الأميركية الانجيلية، التي تدعم تقرير المصير مستهدفين تقسيم السودان.

وأردف "هذه الكتلة العلمانية وسياساتها المعلنة ستزود الكتلة الإسلامية بمزيد من الأسباب لتبرير وجودها وأفعالها".

وناشد المهدي الجيش السوداني بالاصطفاف مع التحالف الذي يدعو لتأسيسه قائلاً إن دعمه ضروري لحماية الوطن.

وقال " القوات المسلحة بكافة مكوناتها والدعم السريع قوى وطنية جعلتها وطنيتها ترفض دموية المخلوع وتنحاز للشعب. وهي الآن مطالبة بالانحياز لأجندة بناء الوطن وحمايته من الانجراف نحو الردة الإسلاموية والاستلاب العلمانوي".

في تقييمه للفترة الانتقالية، رفض المهدي طلب حمدوك بوضع السودان تحت "وصاية الأمم المتحدة"، وزيارته إلى كاودا في 9 يناير 2020، معقل الحركة الشعبية بقيادة الحلو، قائلا إنها كانت اعترافاً بدولة مستقلة.

كما انتقد المهدي قبول رئيس الوزراء لمبدأ دفع تعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية التي ارتكبها النظام المخلوع من أجل إزالة السودان من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

بناءً على خطبة العيد: ما الجدوى السياسية من خطاب الصادق المهدي؟ 2020-08-01 15:13:12 صلاح شعيب منذ حين يحاول زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي اللحاق بالوتيرة الثورية المتصاعدة فيفشل في الوصول إلى مرحلة الاندماج مع أهدافها الجوهرية. ولاحقًا يسعى المهدي لتجيير الوضع الجديد الذي أفرزته الثورة لصالح خطاب (...)

إعلان حالة الطوارئ في عهد الإنقاذ في 30 يونيو 1989 2020-07-30 15:03:31 د.فيصل علي طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com بالإشــارة إلى ما نشر في «ســودان تربيون» بتــاريخ 29 يوليو 2020 أود أن أعلق بما يلي: في التعليق العام رقم 29 (2001) لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن شرط (...)

المهام الأصيلة والتهافت 2020-07-26 23:35:51 بقلم : محمد عتيق أحوالنا تبدو للمشاهد العابر مضطربةً وإلى انهيار : الارتباط بمشروع نظام عسكري دكتاتوري واضح في سلوك ومواقف المكون العسكري لمجلس السيادة (اللجنة الأمنية للبشير) ، والتنافس أيضاً واضح بين كتلتي المحترفين (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.