المهدي يدعو المسؤولين لفتح المطار والمنافذ لعودة السودانيين العالقين

الخرطوم 17 مارس 2020 – دعا رئيس حزب الأمة القومي بالسودان، الصادق المهدي، الثلاثاء، المسؤولين بالدولة إلى فتح المطار والمنافذ لمدة 48 ساعة لإعطاء الفرصة للسودانيين العالقين بالدول الأخرى للعودة للوطن.
- المهدي يضع كمامه لتشجيع اجراءات الوقاية من فايروس كورونا
وقال المهدي في تصريح تلقته "سودان تربيون"، أناشد المسؤولين في بلادنا على كافة المستويات، أن قبل المطارات والمنافذ إجراء حازم وصارم، ولكن عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات معلقون في بلدان مختلفة وفي مطارات مختلفة".
وأضاف، "أرجو أن نعلن فتح المطار والمنافذ لمدة 48 ساعة لإعطائهم الفرصة للعودة للوطن، ثم يستأنف القفل، على أن يُحجز القادمون في كرنتينة – غرفة عزل-للفحص وللمدة المناسبة ولا يسمح باستثناء لهذا الحجز".
وتابع، " اتصل مواطنون ومواطنات من كل أنحاء العالم يطلبون السماح لهم بالعودة لأن بقاءهم من حيث هم مستحيل".
وأعلن السودان حالة الطوارئ الطبية وإغلاق المجال الجوي والمعابر، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من عدم إعلان السُلطات الصحية أي حالات إصابة بالفايروس المميت.
وعلى إثر إعلان وزارة الصحة، الجمعة، حالة وفاة واحدة مصابة بالفايروس، اتخذت الحكومة عدة إجراءات من بينها إغلاق الجامعات والمدارس لمدة شهر وتعليق النشاط الرياضي.
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