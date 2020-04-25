 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 25 نيسان (أبريل) 2020

المهدي يسلم حمدوك رؤيته لإنعاش الفترة الانتقالية وتعافي الاقتصاد

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 ابريل 2020- سلم زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبت رؤيته لانعاش الفترة الانتقالية وكيفية معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

JPEG - 30 كيلوبايت
المهدي استقبل حمدوك بمنزله في الملازمين ..السبت 25 أبريل 2020

واجتمع كل من حمدوك والمهدي بمنزل الأخير بضاحية الملازمين في أم درمان وذلك بعد ساعات من اتصال هاتفي بين الرجلين في أعقاب اعلان حزب الأمة تجميد نشاطه في قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة-لمدة إسبوعين.

وقال مدير المكتب الخاص للمهدي إبراهيم علي في بيان إن زعيم حزب الأمة " سلم رئيس الوزراء مشروع حزب الأمة بعنوان ’نحو عقد اجتماعي جديد’، الذي يتضمن تحليلا للأوضاع مصحوب برؤية إصلاحية لاستعادة عافية الفترة الانتقالية".

وأفاد أن اللقاء بحث الأزمة الاقتصادية بالبلاد على ضوء الورقة المرجعية التي كتبها المهدي ’نحو نموذج اقتصادي جديد للتنمية’. كما تطرق لأهمية تقوية الشراكة المدنية العسكرية لإنجاح الفترة الانتقالية، وضرورة تماسك الحاضنة السياسية.

وأردف " أوضح الإمام الصادق رؤى حزب الأمة لإصلاح الحاضنة وتطويرها من تحالف إلى جبهة ذات ميثاق وهيكل منضبط، كشرط لتحقيق فاعليتها في دعم أجهزة الدولة، وملابسات تجميد الحزب لعضويته لأسبوعين في إطار الضغط لتحقيق الإصلاح المنشود".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

"الخروج من الظلام.. الضوء الساطع" لقابه: نظرة جديدة إلى تاريخ إمبراطوريَّة 2020-04-25 21:49:31 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk "الدكتور ليفينغستون، إنِّى لأفترض"، هذا ما تفوَّه به الصحافي الويلزي والأميريكي بالتجنُّس هنري مورتون ستانلي واشتهر بهذه المقولة، وذاع صيته بها، حين عثر على الرحَّالة (...)

فى مواجهة جائحة الكورونا : حديث الحقيقة والصراحة والشفافية والمسئولية ! 2020-04-23 23:21:07 بقلم : فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com استمعت – كغيرى من المواطنين السودانيين – بتقدير واحترام كبيرين، للحديث الجرىء والصريح والشجاع لوزير الصحة الدكتور أكرم على التوم، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، والذى أعلن (...)

في بادرةٍ مؤثّرة جنوب السّودان تُنكّس علمها لمدة ثلاثة أيام حداداً على منصور خالد 2020-04-23 18:01:11 بقلم : ياسر عرمان في صباح هذا اليوم، أتصل بي وزير شئون الرئاسة في جمهورية جنوب السودان، الصديق مييك دينق وطلب مني الحضور الى مبنى الرئاسة لمقابلة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي كان سيُدلي بحديث موجّه (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.