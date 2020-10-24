(المهدي) ينسحب من مؤتمر دولي احتجاجاً على تطبيع السودان وإسرائيل

الخرطوم 24 أكتوبر 2020 - رفض زعيم حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدي، المشاركة في مؤتمر بالخرطوم عن التجديد ينظمه منتدى الوسيطة العالمية، احتجاجًا على إعلان بلاده التطبيع مع إسرائيل.

الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. 18 مايو 2017

وأعلن بيان مشترك بين قادة الحكومة السودانية والولايات المتحدة واسرائيل ، الجمعة، عن موافقة الخرطوم على الشروع في التطبيع مع تل ابيب وانهاء حالة العداء الطويل.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف إن اتفاق التطبيع لا يُعتبر ساريًا إلا بعد الموافقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي، المتوقع تشكيله في القريب العاجل.

وقال الصادق في خطاب، إلى رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التجديد بين الأصل والعصر"، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "لقد دعيت لأقدم ورقة اجتهادية بعنوان التجديد بين الانكفاء والاستلاب".

وأشار إلى أنه ينسحب من المؤتمر تعبيرًا عن رفضه "بيان شارك فيه ممثلون لأجهزة السلطة الانتقالية مع الرئيس الأميركي".

ويقول المهدي إنه الممثل للشرعية التي انقلب عليها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وانه ساهم في الثور التي اطاحت به، وممثلا لحزب سياسي مساهم في تأسيس الفترة الانتقالية.

ووصف المهدي البيان المشترك لقادةة الدول الثلاث بأنه "يجسد العنصرية ضد الأمة الإسلامية والأمة السوداء".

ورأى أن البيان يناقض القانون الوطني السوداني، والالتزام القومي العربي، ويساهم في القضاء على مشروع السلام في الشرق الأوسط وفي التمهيد لإشعال حرب جديدة ،ويناقض المصلحة الوطنية العليا، والموقف الشعبي السوداني في أي اختبار حر للإرادة الوطنية، ويتجاوز صلاحيات الفترة الانتقالية.

ويرفض الصادق المهدي أي تقارب بين بلاده وإسرائيل، وهدد الخميس بسحب تأييده لحكومة الانتقالية حال قيامها بالخطوة، حيث ينتظر أن يعقد حزبه اجتماعا طارئاً السبت لاتخاذ قرار في هذا الخصوص.