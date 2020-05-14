 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 14 أيار (مايو) 2020

الموت يغيب القيادي الإسلامي السوداني الطيب زين العابدين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 مايو 2020 - غيب الموت الخميس القيادي الإسلامي البارز في السودان، الطيب زين العابدين 81 عامًا، بعد صراع من المرض.

JPEG - 31.6 كيلوبايت
بروفيسر الطيب زين العابدين

ويعد الراحل من الرموز المعروفة في الحركة الإسلامية السودانية التي انخرط في صفوفها باكرا حيث شغل رئاسة مجلس شورى الحركة الإسلامية 1978 – 1984.

وقرر زين العابدين الابتعاد عن التنظيم بعد تورطه في التخطيط للانقلاب على النظام الديموقراطي في 1989 بمشاركة العسكر، وهو الانقلاب الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى سدة الحكم في 30 يونيو 1989.

وتلقى الراحل تعليمه الاولي في مدينة الدويم وسط السودان، وهي المدينة التي وُلد فيها، قبل أن يكمل دراسته في جامعة الخرطوم، التي شارك أثناء دراسته فيها في الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر 1964.

وعارض الراحل نظام جعفر نميري، بعد عودته إلى السودان الذي خرج منه لنيل درجة الدكتوراه السياسية من جامعة كامبردج.

غادر الراحل البلاد بعد الانقلاب العسكري إلى باكستان، وعاد إليها في وقت لاحق ليعمل استاذًا بالعلوم السياسية في جامعة الخرطوم، وظل في موقعه إلى حين وفاته.

ظل زين العابدين يداوم على الكتابة في الصحف اليومية، وكثيرًا ما اثارت مقالاته المنتقدة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير كثير من الجدل.

ونعى رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، البروفيسور الطيب زين العابدين، الذي وصفه بأنه بأحد رموز العلم والمعرفة وصاحب الكعب العالي في المبادئ والأخلاق السياسية.

كما نعاه كل من حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال وعديد من قيادات المجتمع السوداني ورموزه المختلفة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من يحمي أهل دارفور بعد خروج القبعات الزرق؟ 2020-05-13 21:09:09 بقلم : عائشة البصري منذ انتشار بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور في غرب السودان (يوناميد) في أواخر عام 2007، قُتل 64 جندياً وشرطياً من قوة حفظ السلام هذه، وجرح عشرات، جرّاء هجمات دامية. لم ألمس يوماً (...)

إدْوارد لِينو: جَدَلُ العَلاقة بيْن جَنوب وشَمال السّودان(1-3) 2020-05-10 22:13:02 ياسِر عرْمان (1) الموتُ؛ يطرح أسئلة الوجود، وجمال وضآلة الحياة، وكدْح الإنسان ولقاء الأبدية، والحياة برقٌ لامع أو خافت، ويطرح الموتُ؛ سؤالُ البدايات والنّهايات والخلود والعدم؛ وهو أكثر ظواهر الحياة وحقائقها التي تستوقفني (...)

ليستقيم مسار الثورة 2020-05-10 20:02:49 بقلم : محمد عتيق يوماً بعد يوم يزداد اتباع النظام الساقط جرأةً وجنوناً ، يعلنون التحدي ضد الثورة والثوار* .. هذا الجنون الناتج عن الشعور *باليتم وفقدان مصادر النهب والكسب الفاسد من قوت الشعب وموارد الدولة يدفعهم للعمل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.