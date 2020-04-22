الموت يغيب وزير خارجية السودان الأسبق منصور خالد

الخرطوم 23 أبريل 2020 – غيب الموت وزير الخارجية الأسبق، منصور خالد عن عمر يناهز 89 عامًا، ليل الخميس، في مستشفي بالخرطوم، بعد تدهور صحته.

الراحل منصور خالد

وشغل منصور عدة مناصب في العهد العسكري الثاني بقيادة جعفر نميري، كان آخرها وزير للخارجية في الفترة (1971 – 1974).

وحفلت حياة منصور السياسية بالعديد من التلقبات، حيث عمل أولًا سكرتيرًا لرئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الله (1956 – 1958)، ثم انتقل للعمل في الأمم المتحدة، بعدها شغل منصب وزيرا للشباب والخارجية ومستشار للرئيس الأسبق جعفر نميري (1969 – 1985).

ولاحقًا، انضم منصور إلى الحركة الشعبية التي كانت تخوض قتالا مسلحا من جنوب السودان ضد حُكم الرئيس المعزول عمر البشير، قبل أن توقع على السلام في 2005، وقد أدي ذلك فيما بعد إلى انفصال جنوب السودان.

وظلت آراء منصور خالد، سواء في مقالاته أو كتبه، تثير عاصفة من الجدل، إلى درجة وصمه بالعمالة، لكن مؤيديه دواموا على الدفاع عنه.

كتب الراحل عدد من الكتب أبرزها: النخبة السودانية وإدمان الفشل (جزئن)، السودان، أهوال الحرب .. وطموحات السلام (قصة بلدين)، جنوب السودان في المخيلة العربية، حوار مع الصفوة والفجر الكاذب.

ونعى حزب المؤتمر السوداني منصور خالد، وقال أنه "كرس حياته لخدمه الوطن من خلال عمله السياسي وإنتاجه الفكري".

وقال الحزب في بيان، تلقته "سودان تربيون": "برحيل منصور خالد، تفقد البلاد علما بارزا من أعلامها، ممن عمل من أجل وحدة ورفعة السودان.