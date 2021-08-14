الميرغني الابن في الخرطوم لطرح مبادرة وفاق وطني

الخرطوم 14 أغسطس 2021- عاد الى الخرطوم السبت رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد الحسن الميرغني حاملا مبادرة للوفاق الوطني في السودان.

الحسن الميرغني

ولم تتضح بعد تفاصيل المبادرة الأحدث في الساحة السودانية بعد ان طرح رئيس الوزراء عبد لله حمدوك في يونيو الماضي مبادرة لتشكيل كتلة تاريخية لدعم الفترة الانتقالية.

واستقبل الميرغني عديد من قيادات الحزب تقدمهم عبد الله الميرغني وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية التوم هجو وعبد العزيز عشر ممثل حركة العدل والمساواة السودانية وعدد من قيادات الاحزاب.

وقال نائب رئيس قطاع التنظيم بالحزب مالك درار إن محمد الحسن الميرغني "جاء لطرح مبادرة الحزب للوفاق الوطني حيث سيلتقي بقيادات الاحزاب وكل المكونات السياسية ومعرفه آرائهم".

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي وفق توجيهات رئيس الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني الذي يؤيد الوفاق الوطني والتكاتف في المرحلة الانتقالية وصولا الى انتخابات حره.

ولفت الى أن الميرغني الابن يهدف أيضا الى لم شمل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، مشيرا الى ان هناك امال كبيرة على تحقيق مرحلة الوفاق الوطني باعتبارها مرحلة جديدة يقودها الحزب من أجل مصلحة السودان.

وقال التوم هجو إن محمد الحسن رمز معروف وان قدومه له ما بعده من أجل وحدة القوى الحية وتابع" مشاركتنا في استقباله تمثل دفع العمل المشترك من الوفاق من أجل خروج السودان من الوضع الحالي".

ورحب عبد العزيز نور عشر ممثل حركة العدل والمساواة السودانية بقدوم الحسن مشيرا الى ادواره المميزة في تحقيق السلام وان وجودة يدفع الى الاستقرار وتنمية السودان.

وقل جمعه الوكيل ممثل حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي إن الحزب الاتحادي الأصل جزء من السلام وهو عضو اساسي في نجاح حكومة الفترة الانتقالية، مشيرا الى ان الحركة لها علاقات استراتيجية مع الحزب الاتحادي.