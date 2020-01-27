الميرغني يتوجه إلى جوبا لكسر جمود التفاوض ودعم العملية السلمية

السيد جعفر محمد عثمان الميرغني ..صورة لـ(سودان تربيون)

الخرطوم 27 يناير 2020 – وصل نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل، جعفر الميرغني، الإثنين، إلى العاصمة جوبا، برفقة 30 قيادي لإجراء مباحثات تدعم العملية السلمية بالسودان.

وطبقا لبيان صادر عن الحزب، تلقته "سودان تربيون"، فإن زيارة الميرغني إلى جوبا، تأتي مع "تصاعد الاختلافات واشتداد الاحتقان بين وفد حكومة السودان والحركة الشعبية شمال-جناح الحلو، والتي أدت الي إنهاء الجولة الاخيرة من المفاوضات بدون الوصول لاتفاق".

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الأحد، إنها "غير معنية" بالاتفاق الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار.

وطبقا للبيان فإن الميرغني وخلال الزيارة التي تمتد يومين سينقل رسالة من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل"، محمد عثمان الميرغني للرئيس سلفاكير ميارديت، فضلا عن لقاء مع رئيس الحركة الشعبية-شمال، عبد العزيز الحلو وعقد جولة من المفاوضات بين الحزب الاتحادي الديمقراطي، والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال وتبادل الرأي بين الطرفين حول مجمل القضايا والتطورات والتوقيع على إعلان جوبا المشترك بين الجانبين لتطوير اتفاقية القاهرة الموقعة بينهما.