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الميرغني ينعى يوسف والي ويقول إن رحيله خسارة لمصر والسودان

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القاهرة 8 سبتمبر 2020 – نعي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق يوسف والي، الذي توفي بالقاهرة السبت الفائت عن عمر يناهز الـ 89 عاما.

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يوسف والي

وشغل والي عدد من المناصب الرفيعة في مصر إبان حكم الرئيس محمد حسني مبارك، كما تولي منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك).

وقال الميرغني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "إن وفاة الدكتور يوسف والي خسارة كبيرة لمصر والسودان والامة العربية، وإن حياة الفقيد كانت حافلة بالعطاء والعلم والفكر في مختلف الميادين محليا ودوليا".

ووصف مرشد الطريقة الختمية، وهي أكبر طريقة صوفية في السودان، الراحل بأنه كان جسرا للتواصل السياسي بين السودان ومصر، حيث سخر نفسه وجهده لخدمة العلاقات السودانية المصرية.

وأشار إلى أن الراحل كان من القيادات المصرية المؤمنة بوحدة وادي النيل.

وأضاف: " وجدت المعارضة السودانية ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي في الدكتور يوسف والي خير عون وسند في أوقات شديدة الصعوبة خلال سنوات المعارضة ضد الانقاذ التي قادها التجمع الوطني الديمقراطي".

وقاد الميرغني ضمن قوى سودانية عديدة معارضة سياسية شرسة ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير في تسعينات القرن المنصرم، فيما عُرف بالتجمع الوطني.

وقال الميرغني إن رئيس وزراء مصر الأسبق يُعد من رموز مصر السياسية ومن أعلامها في مجال الزراعة وقدم علمه وخبرته من أجل تحقيق السلام والحرية والديمقراطية والعدالة في السودان وظلت إسهاماته مستمرة حتى مماته.

وتابع: " الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ومؤسساته ولجانه بداخل السودان وخارجه ينعون الى الشعب المصري خاصة وللامة العربية والافريقية والعالم عامة فقيد مصر والسودان الدكتور يوسف والي".



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