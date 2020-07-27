 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 27 تموز (يوليو) 2020

النائب العام: مجزرة (الأبيض) تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 43.8 كيلوبايت
النائب العام السوداني تاج السر الحبر

الخرطوم 27 يوليو 2020 -وصف النائب العام السوداني، الاحداث التي شهدتها مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان قبل عام وراح ضحيها أربعة من طلاب المدارس بأنها " جريمة ضد الإنسانية".

وأوضح النائب تاج السر الحبر خلال مخاطبته الجلسة الثانية لمحاكمة 9 من المتهمين من أفراد قوات الدعم السريع في مجزرة الأبيض، أن القضية تصنف من القضايا العامة، وأن السودان وقع على الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان.

وقال "مجزرة مدينة الأبيض التي راح ضحيتها عدد من طلاب المدارس الثانوية في 2019 تعد من الجرائم ضد الإنسانية".

وكان النائب العام وصل الى الأبيض صباح الاثنين لحضور الجلسة وتقديم مرافعة.

وفي يوليو 2019، قتل 5 متظاهرين، بينهم 4 طلاب، خلال احتجاجات اندلعت بمدينة الأبيض رفضا لنتائج لجنة تحقيق برئاسة النائب العام -وقتها-الوليد سيد أحمد، بشأن فض الاعتصام بمقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وأشار الحبر إلى أن "السودان خلال فترة النظام البائد، ارتكب العديد من الانتهاكات ضد الإنسانية، ولم يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وعدد من القوانين التي تجرم ضرب المواطنين بالسلاح الناري خاصة الأطفال وطلاب المدارس الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للقوانين".

ورفعت المحكمة الجلسة إلى 10 أغسطس المقبل، عقب عطلة عيد الفطر، بعد الاستماع إلى محامي الدفاع عن الحق الخاص.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المهام الأصيلة والتهافت 2020-07-26 23:35:51 بقلم : محمد عتيق أحوالنا تبدو للمشاهد العابر مضطربةً وإلى انهيار : الارتباط بمشروع نظام عسكري دكتاتوري واضح في سلوك ومواقف المكون العسكري لمجلس السيادة (اللجنة الأمنية للبشير) ، والتنافس أيضاً واضح بين كتلتي المحترفين (...)

مسألة نتوء وادي حلفا المغمور (2) 2020-07-26 10:09:43 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com * لا خفاء في أن القوى الأوروبية الاستعمارية المتنافسة لاكتساب الأراضي في القارة الأفريقية، قد وضعت الحدود هناك بنهج عشوائي تحكمي دون مراعاة لحقوق القبائل في الأراضي التي (...)

مسألة نتوء وادي حلفا المغمور (1) 2020-07-20 20:34:50 دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com د.فيصل علي طه * قبل أن نعرض لمسألة النتوء، ربما يكون مفيداً للقارئ أن نتناول بالعرض التفصيلي اتفاقية 19 يناير 1899 بشأن إدارة السودان بين «جلالة ملكة الانكليز وحكومة (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.