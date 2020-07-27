النائب العام: مجزرة (الأبيض) تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية

النائب العام السوداني تاج السر الحبر

الخرطوم 27 يوليو 2020 -وصف النائب العام السوداني، الاحداث التي شهدتها مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان قبل عام وراح ضحيها أربعة من طلاب المدارس بأنها " جريمة ضد الإنسانية".

وأوضح النائب تاج السر الحبر خلال مخاطبته الجلسة الثانية لمحاكمة 9 من المتهمين من أفراد قوات الدعم السريع في مجزرة الأبيض، أن القضية تصنف من القضايا العامة، وأن السودان وقع على الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان.

وقال "مجزرة مدينة الأبيض التي راح ضحيتها عدد من طلاب المدارس الثانوية في 2019 تعد من الجرائم ضد الإنسانية".

وكان النائب العام وصل الى الأبيض صباح الاثنين لحضور الجلسة وتقديم مرافعة.

وفي يوليو 2019، قتل 5 متظاهرين، بينهم 4 طلاب، خلال احتجاجات اندلعت بمدينة الأبيض رفضا لنتائج لجنة تحقيق برئاسة النائب العام -وقتها-الوليد سيد أحمد، بشأن فض الاعتصام بمقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وأشار الحبر إلى أن "السودان خلال فترة النظام البائد، ارتكب العديد من الانتهاكات ضد الإنسانية، ولم يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وعدد من القوانين التي تجرم ضرب المواطنين بالسلاح الناري خاصة الأطفال وطلاب المدارس الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للقوانين".

ورفعت المحكمة الجلسة إلى 10 أغسطس المقبل، عقب عطلة عيد الفطر، بعد الاستماع إلى محامي الدفاع عن الحق الخاص.