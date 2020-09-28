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النائب العام يستعجل إنهاء التحقيقات مع قادة نظام البشير

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الخرطوم 28 سبتمبر 2020 – استعجل النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، وكلاء النيابات في إنهاء التحقيقات مع قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، المتهمين بالفساد المالي، لتقديم الدعاوى إلى القضاء.

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النائب العام تاج السر الحبر

ويقول مسؤولون في حكومة الانتقال، بينهم النائب العام، إن قادة نظام البشير متهمين بالتورط في جرائم فساد مالي إبان توليهم مناصب عليا في الحكومة.

وقال بيان، صادر من النيابة، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "إن النائب العام تفقد سير إجراءات القضايا، في نيابة الأموال العامة، الخاصة بالتعدي على المال العام ودعاوى خيانة الأمانة والتصرف في مؤسسات القطاع العام بصورة تتعارض مع القوانين السائرة".

وأشار إلى أن النائب العام وقف على "الإجراءات التي تمت من نيابة الأموال العامة في بلاغات رموز النظام السابق أمام المحاكم، خاصة المتعلقة بشقيق البشير عبد الله ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه".

وأضاف البيان: "وجه النائب العام بسرعة إجراءات إكمال التحقيق والتحري في الدعاوي موضوع التحري وتقديم المتهمين في أسرع وقت".

وأفاد البيان بأن تاج السر ناقش مع وكلاء النيابة الصعوبات التي تعترض حصولهم على المعلومات والمسائل المتعلقة بتسريع الإجراءات واسترداد المتهمين الهاربين وتحريك الإجراءات اللازمة في مواجهة الذين لم تشملهم الإجراءات.

وأقر النائب العام، تاج السر الحبر، الأحد، بصعوبة الحصول على المعلومات التي تكشف الفساد في مؤسسات الدولة.

وتقول النيابة العامة إنها تجري تحقيقات حول 475 قضية ضد أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، بعضها يتعلق بالفساد المالي والآخر بانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القانون.



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