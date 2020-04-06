النيابة : إحالة ملف البشير وقادة نظامه الى القضاء بعد انحسار (كورونا)

البشير أول رئيس سوداني يقف وراء القضبان.. الإثنين 19 أغسطس 2019

الخرطوم 6 أبريل 2020 - قالت النيابة العامة في السودان إن تهم تقويض النظام الدستوري الموجهة الى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من قادة نظامه، بجانب قضايا أخرى، ستحال إلى القضاء حال انحسار فايروس كورونا.

ووجهت النيابة العامة في 31 مارس الفائت، تهم تقويض النظام الدستوري للرئيس المعزول وعدد من كبار معاونيه العسكريين إضافة إلى إسلاميين مدنيين.

وقالت النيابة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: " اكتملت التحريات في عدد من القضايا، على رأسها قضية قتل الشهداء في الأبيض، وقضية انقلاب 1989، وعدد من دعاوى قتل الشهداء، وهي الآن مكتملة لأجل أحالتها للقضاء، وستبدأ الإجراءات حال انحسار كورونا".

وأشارت إلى أنها أجرت تحقيقات حول قضايا الفساد، حيث قدمت توصيات لجهات حكومية باسترداد عدد كبير من الأموال العامة.

وقال البيان إن النيابة ستتخذ إجراءات تمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت النيابة التزامها بإجراء تحقيقات في كل عمليات التعذيب والانتهاكات والقتل خارج القانون، إضافة إلى قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ والثراء الحرام، التي وقعت طوال ثلاثين عامًا.

وحكم البشير البلاد ثلاثين عامًا، وقد وصل إلى السُلطة عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989، بدعم من الحركة الإسلامية.