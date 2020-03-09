النيابة العامة: استهداف موكب حمدوك جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة

الخرطوم 9 مارس 2020 - قال النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، الإثنين، إن استهداف موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يشكل "جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة".

النائب العام تاج السر الحبر (سودان تربيون)

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة تلقته "سودان تربيون"، أن "إن استهداف موكب رئيس الوزراء، هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم بالبلاد".

ورات النيابة العامة، أن ذلك العمل قد تم التخطيط له بصورة احترافية سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان، وهو بذلك يشكل جريمة ضد الدولة مكتملة الأركان".

وأعلنت النيابة العامة بدء التحقيقات، بحضور النائب العام، في مسرح الأحداث والأدلة الجنائية بالشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية إجراءات التحقيق والبحث الجنائي للقبض على الجناة.

وأكد البيان أن "أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل إرهابي بالحزم اللازم وفق أحكام القانون، وستواصل النيابة العامة بشجاعة ومهنية عالية التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق، وخاصة قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء والجرائم ضد الإنسانية وممارسة عمليات القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين".

وأضاف، " الارهابين لا أخلاق ولا قيم لهم فهم شرائح مرفوضة إنسانيا وأخلاقيا واجتماعيا".

وتابع، "إن تفكيك التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها، هي من أولويات الأجهزة الشرطية والأمنية وكل أجهزة الدولة ذات الصلة".

وتعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح اليوم، لمحاولة اغتيال فاشلة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه كوبر شرقي الخرطوم.