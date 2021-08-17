النيابة العامة تتسلم التحقيقات مع عقيلة (البشير) وقادة بالنظام المعزول

الخرطوم 17 أغسطس 2021 - قالت النيابة العامة إنها بصدد إحالة قضايا تتهم فيها عقيلة الرئيس المعزول عمر البشير، وداد بابكر، وقادة آخرون بالفساد المالي.

البشير وزوجتة الثانية وداد بابكر خلال حملة انتخابات 2010

وتجرى النيابة العامة تحقيقا في عشرات من قضايا الفساد المالي وتجاوز القانون والقتل العمد التي اُرتكبت من قادة النظام المعزول.

وقالت النيابة العامة، الثلاثاء، إن النائب العام المُكلف مبارك محمود "تسلم من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه نتائج التحقيق في 4 دعاوى متعلقة برموز النظام السابق، توطئة لإحالتها للمحاكم".

وأشارت إلى أن هذه الدعاوى تتعلق بعقيلة الرئيس المخلوع وداد بابكر ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر ووزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل ومسؤول إيرادات القصر الرئاسي أحمد محمد علي حسن "الفشاشوية".

ويُعتبر الفشاشوية كاتم أسرار النظام السابق، كما أن الخضر هو أبرز قادة نظام البشير وتولي مناصب حكومية عديدة من بينها الوالي على ولايتي القضارف والخرطوم.

وقالت النيابة العامة إن وداد بابكر تُواجه تهمًا تتعلق بتجاوزات وتمليك أراضي سكنية وعقارية، لمخالفتها المادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

وأفرجت النيابة في وقت سابق عن وداد بابكر ومنعتها من السفر وضعتها قيد الإقامة الجبرية بسبب وضعها الصحي.

وقالت النيابة إن المتهمين الآخرين خالفوا قوانين الثراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والقانون الجنائي، حيث يواجهون تهمًا تتعلق بالفساد المالي والتجاوزات إبان توليهم مناصبهم.

ويُعتقد على نطاق واسع إن الفساد المالي والاستيلاء على أموال وأصول الدولة في ظل النظام السابق كان يتم بطريقة ممنهجة بطريقة يُفلت منها الفاسد من العقاب.