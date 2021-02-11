النيابة العامة تحرك إجراءات المحاولة الانقلاب المتهم فيها (ود إبراهيم) وآخرين

الخرطوم 11 فبراير 2021 – حركت النيابة العامة في السودان، الإجراءات القانونية ضد المتورطين في المحاولة الانقلابية التي يزعم محاول تدبيرها في أكتوبر 2020، والمتهمين فيها الإسلامي محمد إبراهيم المعروف بـ (ود إبراهيم) ومدير شركة زادنا السابق أحمد الشايقي وآخرين.

العميد ود أبراهيم

ونشرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب إعلانا في عدد من الصحف الصادرة الخميس، تُطالب فيه المتهمين بتسليم أنفسهم إلى الشرطة خلال 14 يومًا.

وسمى الإعلان كل من محمد إبراهيم عبد الجليل وأحمد محمد حامد الشايقي ومحمد الامين محمد الامين ومبارك محمد أحمد ومحمد زاكي الدين آدم وأيمن عمر فرج الله ومحمود صالح حمد وفتح الرحمن عبد الله سليمان.

وأشار إلى أن النيابة وجهت إليهم تتهم تحت المواد 20 و50 و62 و65 من القانون الجنائي، والمتعلقة بالشروع في ارتكاب جريمة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية وإنشاء منظمات إجرام وإرهاب.

وقالت مصادر عدلية، لـ “سودان تربيون"، الخميس، إن تحريك الإجراءات ضد (ود إبراهيم) بعد أن كانت قيد الحفظ، جاء بعد توفر معلومات لدى النيابة العامة بأن المتهمين في المحاولة الانقلاب يديرون مع آخرين محاولات الانفلات في مدن البلاد بالاشتراك مع آخرين.

وبدأت السُّلطات السودانية حملة اعتقالات، قالت إنها ستطال جميع عناصر النظام السابق الفاعلة، حيث تتهمها بأنها وراء أعمال النهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان.