النيابة العامة تحيل ضباطا بجهاز المخابرات وشقيق البشير إلى المحاكم بتهم مختلفة

- مقر النيابة العامة
الخرطوم 20 يونيو 2021 -قالت النيابة العامة في السودان الأحد إنها أحالت ضباطاً كبار في جهاز المخابرات العامة وشقيق الرئيس المعزول عمر البشير ومسؤول سابق إلى المحاكم تحت طائلة دعاوي مختلفة.
وافادت النيابة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ أنها أحالت دعوى تتهم فيها 11 من عناصر المخابرات العامة بينهم عميد وعقيد ومقدم ونقيب، بقتل الطالب محجوب التاج.
ولقى التاج مصرعه في يناير من العام 2019 بعد تعذيبه على يد عناصر الأمن عقابا على مشاركته في احتجاجات سلمية نفذها وقتها طلاب جامعة الرازي حيث كان القتيل يدرس الطب هناك.
ويُواجه عناصر الجهاز، وفقًا للبيان، تهماً تتعلق بالمواد 21 و130 و186 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي والقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية، وتصل فيها العقوبة الى الإعدام.
وأشارت النيابة العامة الى انها أحالت كذلك دعوى إلى المحكمة تتهم فيها شقيق الرئيس المعزول علي البشير وآخرين، بتبديد 27 مليون دولار.
واوضحت أن علي البشير خالف المواد 88 و89 و181 من القانون الجنائي الخاصة بالرشوة والموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار واستلام المال المسروق.
وأفادت النيابة العامة عن أحالتها دعوى تتهم فيها والي النظام السابق على جنوب دارفور آدم الفكي إلى المحكمة، وهي قضية تجاوزات مالية تحت المواد 88 و89 و181 من القانون الجنائي.
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