النيابة العامة تصدر منشور يكفل توفير الحماية للشهود

مقر النيابة العامة

الخرطوم 3 أغسطس 2021 - أصدر النائب العام المُكلف مبارك محمود، الثلاثاء، منشورا يقضي بحماية الشهود والمبلغين والخبراء، مطالبًا النيابات بتنفيذه.

وفي 13 سبتمبر 2020، طالبت رئيسة القضاء المقالة نعمات عبد الله، قُضاة المحاكم بحماية الشهود والعمل على ضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر بسبب شهادتهم.

وأصدر النائب العام المُكلف مبارك محمود، الثلاثاء، منشورًا دعا فيه جميع النيابات لحماية الشهود والضحايا والخبراء في التحقيقات المتعلقة بالدعاوى الجنائية ذات الطبيعة الخطرة.

وشمل المنشور أيضًا الدعاوى المتهم فيها موظفي الدولة من ذوي النفوذ.

ودعا المنشور النيابات لاتخاذ إجراءات وتدابير بإخفاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم، إضافة إلى الانتقال لمقار غير تابعة للنيابة العامة والشرطة لأخذ أفادتهم مع توفير الحماية لهم.

وصدر المنشور بناء على طلب عدد كبير من لجان المقاومة التي تضغط في اتجاه تحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وعقد النائب العام المُكلف، اجتماعا، مع ممثلي هذه اللجان بشأن توفير الحماية للشهود وتوفير الدعم النفسي لهم.

وتضمن المنشور الصادر من مبارك محمود الاستعانة بطبيب نفسي أو باحث اجتماعي عند أخذ شهادة المبلغين والشهود والضحايا وعدم السماح بالتقاط صور لهم.

وطالب المنشور باتخاذ إجراءات جنائية ضد من يتعرض أو يعتدي أو يسيء إلى المبلغين والضحايا والشهود والخبراء بسبب إدلاءهم بإفادتهم، علاوة على اتخاذ إجراءات ضد من يفشي معلومات تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.