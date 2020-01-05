النيابة العامة تطلق سراح 4 من قادة انقلاب 89 بالضمان العادي

الخرطوم 5 يناير 2020- أطلقت النيابة السودانية سراح عدد من أعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ، بعد التحقيق معهم في الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير في العام 1989؛ بالضمان العادي.

النائب العام تاج السر الحبر (سودان تربيون)

وشكل النائب العام تاج السر الحبر في نوفمبر الفائت، لجنة تحقيق بشأن الانقلاب الذي أوصل البشير سُدة الحُكم فيما عُرف بثورة الإنقاذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام ضد منفذي الانقلاب، معز حضرة، في بيان تلقته "سودان تربيون"، مساء الأحد؛ إن لجنة التحقيق أطلقت سراح كل من سليمان أحمد سليمان والتجاني آدم الطاهر وإبراهيم نايل إيدام وفيصل مدني مختار بالضمان العادي على أن يظل الاتهام ثابتًا في مواجهتهم لحين تقديم البلاغ إلى المحكمة.

وأبلغ حضرة "سودان تربيون"، بأن النيابة ستلقي القبض على كل من خطط وشارك في الانقلاب على الحكم الديمقراطي.

وأفاد إن النيابة بدأت بالقبض على مخططي الانقلاب ومن ثم المشاركين فيه.

ورفض حضرة التعليق على رفض البشير والأمين العام للمؤتمر الشعبي على الحاج التجاوب مع لجنة التحقيق، بحجة أن النائب العام كان قبل تعيينه بين الشاكين والآن بات في موضع الخصم والحكم.