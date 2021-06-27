النيابة العامة توقف أكثر من 10 متهمين بالتخطيط لأعمال عنف في 30 يونيو

مقر النيابة العامة

الخرطوم 27 يونيو 2021 ـ أوقفت النيابة العامة في السودان، الأحد، مجموعة من الأشخاص، تخطط لأعمال عنف خلال احتجاجات أعلنت لجان مقاومة عن تنظيمها في 30 يونيو الجاري.

وقالت مصادر عدلية لسودان تربيون، إن المقبوض عليهم أكثر من 10 أشخاص بينهم مسؤولين في اتحاد الطلاب في النظام السابق وضابط سابق في جهاز المخابرات العامة.

وقالت لجنة إزالة التمكين، في بيان، تلقته سودان تربيون؛ إن "نيابة اللجنة قبضت على مجموعة من فلول النظام السابق تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف وشغب".

وأشارت إلى أن الهدف من هذا التخطيط هو تقويض النظام الدستوري في 30 يونيو الجاري.

ونشطت مجموعة من النظام السابق في حملة علنية لجمع توقيعات بعنوان "اختونا" ـ غادرونا ـ لتفويض الجيش ليتولى حكم البلاد.

والسبت، أوقفت النيابة العامة اللواء المتقاعد بجهاز المخابرات العامة محمد حامد تبيدي والقيادي الشاب في النظام السابق النعمان عبد الحليم، كما أوقفت الأحد مهند الشيخ وهو إعلامي محسوب على النظام السابق.

وقالت لجنة إزالة التمكين إن النيابة العامة قيدت دعاوى في مواجهة الموقوفين بموجب المادتين 13 و14 من قانون لجنة التفكيك والمادة 50 من القانون الجنائي والمادتين 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأعلنت اللجنة عن رصدها لحركة النظام السابق في العاصمة الخرطوم والولايات، حيث "تمكنت من الوصول إليهم عبر تحريات ومتابعة لصيقة وبناء على معلومة موثوقة".

وقالت اللجنة إن الملاحقات مستمرة لبقية المتهمين الصادرة في مواجهتهم أوامر توقيف بموجب الدعاوى الجنائية المقيدة ضدهم في نيابة لجنة إزالة التمكين.

والخميس، قالت اللجنة إنها أحبطت مخططاً من النظام السابق لتقويض السلطة الانتقالية عن طريق العمل المسلح، كما أشارت إلى مصادرة نحو 20 هاتف نقال جرى تسريبها لقادة النظام المعزول في معتقلي كوبر والهدى وأن اتصالات وتنسيق يجري بينهم بشأن احتجاجات 30 يونيو.