 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 2 كانون الثاني (يناير) 2021

النيابة العامة توقف مدير الطب العدلي السابق و(جمال يوسف) على خلفية دفن جثث فض الاعتصام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 2 يناير 2021 – أوقفت النيابة العامة مدير هيئة الطب العدلي السابق هشام زين العابدين ومدير مشرحة أم درمان الموقوف عن العمل جمال يوسف، على خلفية دفن ضحايا فض الاعتصام، بطرق غير قانونية.

JPEG - 30.2 كيلوبايت
مدير مشرحة أم درمان المقال جمال يوسف

وأعلنت النيابة في 11 نوفمبر الفائت، عثورها على مقابر جماعية بالقرب من جبال المرخيات شمال غرب أم درمان تضم رفات لمن جرى قتلهم ودفنهم فيها، بعد عملية فض الاعتصام.

وفي 21 نوفمبر 2020، قرر رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، الطيب أحمد العباس، "نبش جميع المقابر الجماعية وتشريح وإعادة تشريح الجثامين".

وقالت مصادر عدلية موثوقة، لـ"سودان تربيون"، السبت: "لجنه التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريا والمشكلة بموجب قرار من النائب العام القت القبض مدير مشرحة أمدرمان جمال يوسف ومدير هيئة الطب العدلي السابق هشام زين العابدين".

وأشارت إلى أن إيقاف يوسف وزين العابدين يأتي على خلفية "تحقيقات تتعلق بدفن جثامين تعود لأحداث فض اعتصام القيادة العامة بالمخالفة للاجراءات القانونية".

وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري -المحلول، اعتصاما حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019، أسفر عنه مقتل أكثر من 200 شخص وألف مصاب وعشرات المفقودين وفقًا للجنة طبية تحدثت عن عمليات اغتصاب وقعت على الجنسين، فيما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى لا يتجاوز الـ 85.

وأوقفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في 29 ديسمبر الفائت، مدير مشرحة أم درمان جمال يوسف عن العمل وأحالته إلى التحقيق، على خلفيه إصداره تقرير طبي استبعد وجود شبهة جنائية في مقتل بهاء الدين نوري، الذي قُتل تحت التعذيب بمركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع في 20 ديسمبر.

وقرر النائب العام تاج السر الحبر، إعادة تشريح جثمان نوري، بناء على طلب أسرته، حيث أكد تقرير الطب الثاني تعرض القتيل إلى تعذيب تسبب في وفاته.

وتداول ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفات عديدة ارتكبها جمال يوسف، من بينها بيع جثث مجهولة الهوية إلى جامعة لاستخدامها في تدريب كليات الطب.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مسألة الفشقة: حقائق وتساؤلات ! 2020-12-30 11:22:30 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه أتابع في أيامنا هذه كل ما ينشر في الصحف والأسافير عن مسألة الفشقة. وأحرص كذلك على متابعة الندوات التي تعقدها قنواتنا الفضائية بشأن هذا الموضوع المهم. ومن خلال ما سمعت وقرأت عنَّ لي أن أبدي (...)

إلى الثُوَّار ولِجانِ المُقاوَمَة: أرمُوا قِدَّام! 2020-12-30 04:33:23 الواثق كمير kameir@yahoo.com نشرتُ مقالاً في 18 فبراير 2019، سبق سُقوط نظام الإنقاذ بحوالي الشهرين، تناولتُ فيه تحديات الانتقال الدِّيمُقراطي السِّلمى في السُّودان والحوار الجاد حول أبعاد الأزمة الحاليَّة، واستكشاف (...)

إلى الثُوَّار ولِجانِ المُقاوَمَة: أرمُوا قِدَّام! 2020-12-29 22:52:44 الواثق كمير kameir@yahoo.com نشرتُ مقالاً في 18 فبراير 2019، سبق سُقوط نظام الإنقاذ بحوالي الشهرين، تناولتُ فيه تحديات الانتقال الدِّيمُقراطي السِّلمى في السُّودان والحوار الجاد حول أبعاد الأزمة الحاليَّة، واستكشاف (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.