النيابة العامة تُنهي التحقيق حول مقتل متظاهر وفساد المدينة الرياضية

متظاهرون خلال احتجاجات في الخرطوم يوم 23 سبتمبر 2019 (الأوربية)

الخرطوم 18 نوفمبر 2020 – أكملت النيابة العامة في السودان تحقيقاتها حول مقتل أحد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزل عمر البشير، كما أنهت التحقيق حول فساد المدينة الرياضية.

ولقى حسن محمد عمر، الطالب بكلية الطب جامعة اليرموك، مصرعه في يناير 2019، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في عنقه خلال مشاركته في موكب 25 ديسمبر 2018.

وقالت مصادر عدلية، لـ “سودان تربيون"، الأربعاء: "إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها حول مقتل حسن محمد عمر، والفساد المتعلق بالمدينة الرياضية".

وأشارت إلى أن النيابة بصدد تحويل نتائج التحقيقات إلى المحاكم، خلال وقت قريب.

ورفضت المصادر الكشف عن هوية وعدد المتهمين المتورطين في اغتيال حسن محمد عمر، لكنها أكدت أنهم تابعون لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأجرى المجلس العسكري – المحلول، في 29 يوليو 2019، تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة.

وقُتل العشرات خلال الاحتجاجات التي امتدت من ديسمبر 2018 وحتى 11 أبريل 2019، برصاص الأجهزة الأمنية التابعة لنظام البشير.

ويتهم جهاز الأمن بارتكاب فظائع ضد معارضي نظام البشير، من بينها الاحتجاز القسري والاعتقالات دون أوامر من النيابة والتعذيب والقتل، وذلك طوال فترة حكمه (1989 – 2019).

وكانت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، كشفت في أكتوبر الماضي، تعدياً على أراضي مشروع المدينة الرياضية الذي لم يرى النور.

ووزعت الأراضي على 13 جهة، من بينها وزارة التخطيط العمراني، ووزارة الشؤون الاجتماعية، التي أشارت إلى إنها حصلت على 4 آلاف متر عبر جمعية دينية غير مسجلة، كما استولت جامعة أفريقيا على 85 ألف متر من المدينة بمخاطبات من علي عثمان وعبد الرحيم ويوسف عبد الفتاح.

وقررت النيابة العامة، في وقت سابق، الحجز على كل أراضي مدينة السودان الرياضية، ومنع التصرف فيها ومنع أي أعمال جديدة قبل اكتمال تحقيقاتها وإحالة الأمر إلى القضاء.