 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

النيابة العامة تُنهي التحقيق حول مقتل متظاهر وفساد المدينة الرياضية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 90.4 كيلوبايت
متظاهرون خلال احتجاجات في الخرطوم يوم 23 سبتمبر 2019 (الأوربية)

الخرطوم 18 نوفمبر 2020 – أكملت النيابة العامة في السودان تحقيقاتها حول مقتل أحد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزل عمر البشير، كما أنهت التحقيق حول فساد المدينة الرياضية.

ولقى حسن محمد عمر، الطالب بكلية الطب جامعة اليرموك، مصرعه في يناير 2019، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في عنقه خلال مشاركته في موكب 25 ديسمبر 2018.

وقالت مصادر عدلية، لـ “سودان تربيون"، الأربعاء: "إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها حول مقتل حسن محمد عمر، والفساد المتعلق بالمدينة الرياضية".

وأشارت إلى أن النيابة بصدد تحويل نتائج التحقيقات إلى المحاكم، خلال وقت قريب.

ورفضت المصادر الكشف عن هوية وعدد المتهمين المتورطين في اغتيال حسن محمد عمر، لكنها أكدت أنهم تابعون لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأجرى المجلس العسكري – المحلول، في 29 يوليو 2019، تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة.

وقُتل العشرات خلال الاحتجاجات التي امتدت من ديسمبر 2018 وحتى 11 أبريل 2019، برصاص الأجهزة الأمنية التابعة لنظام البشير.

ويتهم جهاز الأمن بارتكاب فظائع ضد معارضي نظام البشير، من بينها الاحتجاز القسري والاعتقالات دون أوامر من النيابة والتعذيب والقتل، وذلك طوال فترة حكمه (1989 – 2019).

وكانت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، كشفت في أكتوبر الماضي، تعدياً على أراضي مشروع المدينة الرياضية الذي لم يرى النور.

ووزعت الأراضي على 13 جهة، من بينها وزارة التخطيط العمراني، ووزارة الشؤون الاجتماعية، التي أشارت إلى إنها حصلت على 4 آلاف متر عبر جمعية دينية غير مسجلة، كما استولت جامعة أفريقيا على 85 ألف متر من المدينة بمخاطبات من علي عثمان وعبد الرحيم ويوسف عبد الفتاح.

وقررت النيابة العامة، في وقت سابق، الحجز على كل أراضي مدينة السودان الرياضية، ومنع التصرف فيها ومنع أي أعمال جديدة قبل اكتمال تحقيقاتها وإحالة الأمر إلى القضاء.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فرص المراجعة التاريخية على ضوء ثورة ديسمبر والسلام في السودان 2020-11-17 07:00:52 ياسر عرمان قال البروفيسر السنغالى الشيخ أنتا ديوب، وهو واحد من أهم المؤرخين والمفكرين الثوريين الأفارقة، وقد نال درجة الدكتوراة من جامعة السوربون فى رسالة حول اصول الحضارة الإفريقية السوداء القديمة لوادى النيل وقد اطلق (...)

الأزمة وآفاق المخرج 2020-11-15 19:55:48 بقلم : محمد عتيق حركات التغيير الكبرى ، الثورات العظيمة عبر التاريخ ، تتعرض دائماً للاختبارات القاسية ، تتوالى عليها المشكلات فتمسك بخناقها وتكاد تبعث اليأس في بعض أطرافها وجمهورها ؛ مشكلات موضوعية تبرز من الواقع ومن (...)

حوار الكباشى تحت المجهر 2020-11-12 09:11:45 الجاك محمود أحمد الجاك * من الطبيعى أن يقرأ أى متابع حصيف حوار الجنرال شمس الدين الكباشى الذى أجرته معه صحيفة اليوم التالى بحر الأسبوع الماضى فى سياق التطور الدرامى فى المشهد السياسى السودانى و تعقيدات الأوضاع السياسية و (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.