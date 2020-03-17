 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 17 آذار (مارس) 2020

النيابة العامة في السودان تأمر بالقبض على وزير خارجية سابق

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 مارس 2020 - أصدرت النيابة العامة في السودان، الثلاثاء أوامر قبض بحق وزير الخارجية الأسبق علي كرتي وآخرين، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير في 30 يونيو 1989.

JPEG - 30.9 كيلوبايت
وزير الخارجية السوداني السابق على كرتي

وأوامر القبض صادرة من لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989، وهي لجنة كونها النائب العام.

وقالت لجنة التحقيق، في أمر القبص الصادر بحق علي كرتي، أطلعت عليه "سودان تربيون"، الثلاثاء: "أطلب منك تسليم نفسك لأقرب مركز شرطة في مدة لا تتجاور أسبوع".

وأعلنت اللجنة على امتلاكها معلومات تفيد بأن علي كرتي هرب أو أخفي نفسه، للحيلولة دون تنفيذ الاعتقال.

وقالت اللجنة أنها ستحجز على أموال وزير الخارجية الأسبق بعد أسبوع، حال لم يُسلم نفسه للشرطة.

وشغل كرتي منصب وزير الخارجية في الفترة من 2010 و2015، وكان قبل ذلك قائدا لقوات الدفاع الشعبي.

وإضافة إلى كرتي، أصدرت لجنة التحقيق أوامر قبض بحق كل من: صديق الفضل، الصافي نور الدين إبراهيم، الهادي عبد الله محمد العوض، عمر سليمان ومحمد عبد الحفيظ.

وفي وقت سابق القت النيابة القبض على عدد من قادة نظام البشير أبرزهم نائبه الأول بكري حسن صالح، الذي أعفاه من منصبه قبيل عزله بوقت قصير.

كما القت اللجنة القبض على الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي على الحاج، ورئيس مجلس شوراه إبراهيم السنوسي، والقيايد عمر عبد المعروف لدورهم في انقلاب البشير.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ثرثرة تحت حمى الكورونا 2020-03-16 15:48:57 بقلم : محمد عتيق حمى الله شعبنا وبلادنا من الأوبئة والفيروسات ، القديمة منها والمتجددة .. إذا كان فيروس كورونا وباءاً قاتلاً أمسك بتلابيب العلماء الباحثين وبأنفاس الأنظمة والشعوب ، فإن الذي لا يعرفه هذا العالم أن شعب (...)

حكاية شعبية على طاولة الهموم الاقتصادية 2020-03-16 06:16:45 بقلم : السر سيد أحمد في السادس عشر من فبراير الماضي شهدت حظيرة الدواجن في قرية ود بلال إدخال 25 ألف كتكوت لآنتاج دجاج لاحم بعد 38 يوما وتقضي الخطة القيام بدورة أخرى قبل رمضان والاستفادة من الطلب المتزايد في السوق على (...)

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (4 - 4) 2020-03-14 17:43:57 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk أما بعد، فبعد حقب عديدة من تداول السُّلطة في الخرطوم، وصلت البلاد إلى ما حالت إليه الأمور من سوء المنقلب، وبُعد الطلب، وذلك بعد أن جاء أهل النفاق الذين احتكروا السُّلطة، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.