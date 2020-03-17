النيابة العامة في السودان تأمر بالقبض على وزير خارجية سابق

الخرطوم 17 مارس 2020 - أصدرت النيابة العامة في السودان، الثلاثاء أوامر قبض بحق وزير الخارجية الأسبق علي كرتي وآخرين، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير في 30 يونيو 1989.

وزير الخارجية السوداني السابق على كرتي

وأوامر القبض صادرة من لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989، وهي لجنة كونها النائب العام.

وقالت لجنة التحقيق، في أمر القبص الصادر بحق علي كرتي، أطلعت عليه "سودان تربيون"، الثلاثاء: "أطلب منك تسليم نفسك لأقرب مركز شرطة في مدة لا تتجاور أسبوع".

وأعلنت اللجنة على امتلاكها معلومات تفيد بأن علي كرتي هرب أو أخفي نفسه، للحيلولة دون تنفيذ الاعتقال.

وقالت اللجنة أنها ستحجز على أموال وزير الخارجية الأسبق بعد أسبوع، حال لم يُسلم نفسه للشرطة.

وشغل كرتي منصب وزير الخارجية في الفترة من 2010 و2015، وكان قبل ذلك قائدا لقوات الدفاع الشعبي.

وإضافة إلى كرتي، أصدرت لجنة التحقيق أوامر قبض بحق كل من: صديق الفضل، الصافي نور الدين إبراهيم، الهادي عبد الله محمد العوض، عمر سليمان ومحمد عبد الحفيظ.

وفي وقت سابق القت النيابة القبض على عدد من قادة نظام البشير أبرزهم نائبه الأول بكري حسن صالح، الذي أعفاه من منصبه قبيل عزله بوقت قصير.

كما القت اللجنة القبض على الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي على الحاج، ورئيس مجلس شوراه إبراهيم السنوسي، والقيايد عمر عبد المعروف لدورهم في انقلاب البشير.