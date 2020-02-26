النيابة العامة في السودان تنفي تعرض حرم البشير لسوء المعاملة في الحبس

الخرطوم 26 فبراير 2020- كذَبت النيابة العامة في السودان الأربعاء ما اشيع عن إطلاق سراح عقيلة الرئيس المعزول عمر البشير، وداد بابكر أو تعرضها لسوء المعاملة.
- البشير وزوجتة الثانية وداد بابكر خلال حملة انتخابات 2010
ومنذ أسابيع تحقق نيابة الثراء الحرام والمشبوه مع وداد وهي الزوجة الثانية للبشير حول أملاكها وكيفية الحصول عليها.
وأكدت النيابة في بيان "عدم صحة ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق سراح المتهمة وداد بابكر لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وأنها كانت تتعرض لسوء معاملة وأن زوجها المخلوع طلب محامي خاص له علاقة بالنائب العام للترافع عنها".
وأوضح البيان أن النائب العام يتعامل بمهنية وفقا لأحكام القانون و"لن يسمح بأي علاقة خاصة تعيق إجراءات العدالة".
وأفاد أنه لم يتم تقديم أي طلب أمام النيابة العامة بسوء معاملة للمتهمة وداد بابكر أو أي متهم قيد الانتظار، واشارت النيابة في بيانها لأن المتهمة قيد الحجز كغيرها من المتهمات في الأماكن المقررة للمتهمات قيد الانتظار، وتوفر الجهات المختصة كل ما يمكن من حفظ حقوق وكرامة المتهمين.
كما أكدت النيابة احترامها حقوق المتهمين الواردة بالوثيقة والقانون وكفلت وفقا لذلك للمتهمين زيارة عائلاتهم والعلاج لدى أطبائهم الخصوصيين والمستشفيات الخاصة واتخذت كل التحوطات لعدم تعريض أي متهم للتعذيب أو آية معاملة تحط من كرامة الإنسان.
أخر الآراءوجهاز الدولة: هل من حل وسط؟ 2020-02-25 19:15:02 مجدي الجزولي كنا في كلمات سابقات تلمسنا مفهوم "السلطة المزدوجة" لتقصى صراعات الفترة الانتقالية ورهاناتها. والمفهوم من اختراع لينين وصف به التعايش العسير والمعقد بين الحكومة المؤقتة التي تولت الأمور في روسيا في أعقاب ثورة (...)
المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (1- 4) 2020-02-24 14:57:05 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk التأريخ الرِّيفي في السُّودان لم يجد حظه من التعبير والنَّشر في الصحافة القوميَّة، ولا في الكتاب المدرسي، بل قد احتمله البعض شفاهة بالازدراء والاستعلاء. ففي بريطانيا – على (...)
مخاطر في ساحات الثورة ...(٢) 2020-02-24 14:45:03 بقلم : محمد عتيق "ادعاءاً " بالتبصير لا بغرض "التيئيس " تحدثنا عن أول المخاطر في ساحات الثورة وهو المتعلق بالمكون العسكري في قيادة الفترة الانتقالية بقسميه (لجنة البشير الأمنية "المجلس العسكري") ومليشيا الجنجويد المسمى (...)
المزيد