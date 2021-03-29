النيابة تشكل لجان لإعادة تشريح الجثث المجهولة بمشارح الخرطوم

صورة لاحد ضحايا فض الاعتصام بمشرحة أم درمان

الخرطوم 29 مارس 2021 ـ شكلت النيابة العامة لجان ثلاثية من الطب العدلي، لتشريح وإعادة تشريح الجثث المجهولة الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم.

وخص القرار الجثث التي وردت إلى المشارح في الفترة من 1 يناير الفائت إلى 31 مارس الجاري.

وقال رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، الطيب أحمد علي، في قرار، حصلت عليه سودان تربيون، الأحد: "قررنا تشكيل لجنة تشريح وإعادة تشريح الجثامين في مشارح ولاية الخرطوم".

واللجنة الأولى الخاصة بمشرحة مستشفي بشائر تضم عقيل النور سوار الذهب وعامر صديق محمود وصابر مكي حسن.

وتضم اللجنة الثانية في مشرحة مستشفى أم درمان كل من: محمد أحمد الشيخ ومحجوب بابكر محمد وهاشم محمد صالح.

أما اللجنة الثالثة الخاصة بمشرحة مستشفي الأكاديمي فهي تضم الطيب أحمد الطيب وعصام أحمد علي وأشواق الطاهر إبراهيم.

وبموجب القرار، ستأخذ كل لجنة "عينات أصلية ومرجعية واحتياطية" كما ستأخذ السمات الإشعاعية والإنثربولوكية الطبيعية لفحص البصمة الوراثية.

وإضافة إلى ذلك، ألزم القرار كل لجنة بأخذ صور فتوغرافية لكل جثة وتوثيق الأدلة والقرائن وأدالة التعرف، علاوة على أخذ بصمات الأصابع والصور الشكلية لسمات الأسنان وستخصص كل لجنة هوية أرقام تعريفية لكل جثة.

ويوجد في مشارح الخرطوم مئات الجثث المجهولة الهوية، أثر انقطاع التيار الكهربائي المتكرر على حفظها، كما تشتكي بعض المشارح من أن بعض الجثث بدأت في التحلل.