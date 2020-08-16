النيابة تصدر أمر قبض في مواجهة رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين (المحلول)

الخرطوم 16 أغسطس 2020 – أصدرت النيابة العامة، الأحد، أمرا بالقبض على رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين (المحلول)، الصادق الرزيقي، بناء على دعوى جنائية بالرقم (64).
- الصادق الرزيقي
ويواجه الرزيقي 3 بلاغات تحت المواد (13، 14) من قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، فضلا عن رفضه تسليم وتسلم الاتحاد، بجانب مشاركته مؤخرا باسم اتحاد الصحافيين في مؤتمر دولي، وقضية أخرى تتعلق بإزالة التمكين.
وفي ديسمبر العام الماضي، رفض الرزيقي تسليم مقر وأصول الاتحاد للجنة حصر واستلام أصول الاتحادات المهنية، برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل.
وأوضح الرزيقي – وقتها-أن اللجنة التنفيذية للاتحاد لن تسلم أصوله إلا للجنة منتخبة من القاعدة الصحفية.
وكانت السلطات أغلقت دار اتحاد الصحفيين وسلمته إلى الشرطة ضمن إجراءات حل النقابات الذي أعلنته الحكومة.
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