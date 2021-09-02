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النيابة تعلن عزمها إجراء تحقيق في أحداث (زالنجي)

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احتجاجات زالنجي اوقعت قتيل و4 جرحى .. مواقع تواصل

الخرطوم 2 سبتمبر 2021 ـ أعلنت النيابة العامة عن تشكيل لجنة تحقيق للتقصي في أحداث زالنجي التي أودت بحياة طالب وإصابة 4 آخرين.

ووقعت أعمال عنف في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور أول أمس الثلاثاء إثر احتجاجات طلابية تطورات لاحقا لحرق عدد من السيارات والمقار الحكومية.

وقالت النيابة العامة، في بيان تلقته سودان تربيون، الخميس؛ إن النائب العام المُكلف "شكّل لجنة للتقصي في أحداث زالنجي، برئاسة وكيل النيابة سليمان عمدة هجانة".

وأشارت إلى أن اللجنة مُنحت سُّلطات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيق وإصدار أوامر الإيقاف والإحالة إلى المحكمة، على أن تصل إلى المدينة غدا الجمعة لمباشرة مهامها.

وتُعد هذه اللجنة الثالثة للتحقيق في أحداث زالنجي، فقد أعلنت حكومة الولاية تشكيل لجنة إضافة إلى لجنة شكلتها هيئة محامي دارفور ـ منظمة غير حكومية.

وقالت هيئة محامي دارفور إنها حصلت على معلومات كافية "تشير بوضوح إلى المسؤولية الجنائية للقوات النظامية التي استخدمت السلاح الناري والعنف المفرط تجاه الطلاب العزل".

وتندلع أعمال عنف بين الحين والآخر في إقليم دارفورعلى خلفية الاحتجاجات الطلابية والنزاع القبلي حول الموارد المتمثلة في الأرض والسُّلطة، وعادة ما تشكل السلطات لجان تحقيق في هذه الأحداث لكنها لا تحيلها إلى المحاكم.



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