النيل في الخرطوم يقترب من مستوى الفيضان وارتفاع متوقع للمناسيب

النيل الأزرق يخرج عن مساره في أبو حجار بولاية سنار ـ 31 يوليو 2021 ـ منصات تواصل اجتماعي

الخرطوم 31 يوليو 2021 ـ اقتربت مناسيب النيل في الخرطوم، السبت، من مستوى الفيضان مع توقع ارتفاع المناسيب بنحو 30 سنتمتر خلال الساعات القادمة.

وطبقا للبيان اليومي للجنة الفيضان الصادرة عن وزارة الري والموارد المائية، فإن إيراد النيل الأزرق بلغ اليوم السبت عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية منسوب الفيضان حيث تجاوز ايراده 600 مليون متر مكعب.

وقال البيان الذي تلقاه سودان تربيون إن مناسيب النيل عند الخرطوم سجلت 15.72 متر أي أقل بنحو 78 سنتمتر من منسوب الفيضان البالغ 16.50 متر.

وحذر بيان الوزارة من أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا بمتوسط 30 سنتمر ودعا عليه المواطنين على ضفاف نهر النيل في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.

وأفاد البيان أن جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو الحالي بلغ حوالي 5 مليارات متر مكعب مقارنة ب 7.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020 "أقل بـ 2.8 مليار متر مكعب".

وبلغت جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو الحالي 4 مليارات متر مكعب مقارنة بـ 2.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020 "أكبر بـ 1.2 مليار متر مكعب"، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية 230 مليون متر مكعب.

في سياق متصل تسببت سيول في انقطاع الطريق القومي الدمازين ـ الخرطوم عند منطقة أبو حجار بولاية سنار. وناشدت السلطات المواطنين لتوخي الحيطة والحذر خاصة مستخدمى ذلك الطريق.

وأمس أفادت قوات الدفاع المدني بانتشار قواتها على طول امتداد الشريط النيلي ومتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة فضلا عن تدشين أربعة ارتكازات نيلية بكل من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

وفي جنوب دارفور تفقد والي الولاية موسى مهدي إسحق، ميدانيا حجم أضرار السيول والأمطار التي ضربت مدينة عد الفرسان غربي مدينة نيالا وتسببت في خسائر كبيرة.

وقال الوالي لكالة السودان للأنباء في تصوالي ريح لـ(سونا) إنهم أصدروا توجيهات عاجلة لفتح المجاري وتصريف المياه الراكدة وتنفيذ عمليات لاصحاح البيئة ومكافحة الباعوض.

وكشف رئيس غرفة طوارئ الولاية بوزارة البنى التحتية المكلف الطيب عبد الرحمن عن تدمير 106 منازل كليأ و57 منزلا بشكل جزئي وانهيار 153 مرحاضا.

وطالب ممثل المتضررين من السيول والامطار حسن الزين بضرورة تقديم إعانة سريعة للمتضررين بجانب قفل السد الوقائي لوادي كايا، كاشفا عن تضرر 172 أسرة ضرر كلي وجزئي ونفوق مواشي بجانب تضرر عدد من التجار في السوق.