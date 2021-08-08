النيل في العاصمة الخرطوم يقترب من أعلى منسوب

الخرطوم 8 أغسطس 2021 - يقترب نهر النيل في العاصمة الخرطوم من تسجيل أعلى منسوب وصله، حيث تبقى له 74 سنتمتر من بلوغه.

النيل الأزرق يغمر أجزاءً واسعة من إدارية (أم بنين) بمحلية سنجة - ارشيف

وكان المنسوب الأعلى الذي سجله نهر النيل في محطة العاصمة الخرطوم بلغ 17.66 متر في 6 سبتمبر 2020، وهو العام الذي أحدث فيضانات مُدمرة.

وقالت وزارة الري، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ إن "نهر النيل سجل في الخرطوم 16.92 متر، متجاوزًا منسوب الفيضان بـ 42 سنتمتر وأقل من أعلى منسوب بـ 74 سنتمتر".

وتوقعت زيادة منسوب قطاع "سنار -الخرطوم" بمعدل 3 سنتمتر وارتفاع قطاع "شندي -عطبرة" بـ 7 سنتمترات، داعية المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم في الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 728 مليون متر مكعب من المياه.

وبدأ ناشطون في أحياء العاصمة الخرطوم القريبة من النيل، إقامة حواجز ترابية، لمنع تدفق المياه على المنازل السكنية، لكنها مرشحة للانهيار حال ارتفع منسوب المياه.

بدورها، قالت إدارة الدفاع المدني أنها تعمل على درء آثار هطول الأمطار من سيول وكوراث اجتاحت عدد من الولايات، بوضع تدابير لمجابهة فيضانات النيل.

وقال مدير إدارة الكوارث بالدفاع المدني، العميد شرطة قرشي حسين عبد القادر، إن السيل لا "يزال يحاصر قريتي التواجير وشغيل سعيد" بمحلية القطينة التابعة للنيل الأبيض.

وأشار إلى أن السيل قادم من ولاية الجزيرة في طريقة إلى النيل، حيث يعمل الدفاع المدني على تصريف المياه وفتح مجرى السيل

الذي تم بناء مساكن فيه حيث يقيم آلاف السودانيين منازل داخل مجرى السيول في عدد من المناطق بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

وقال عبد القادر إن الطريق القومي في ولاية النيل الأزرق لا يزال مقطوعا من منطقة أبو حجار حتى الدمازين، موضحا تواجد قوات الدفاع في هذه المنطقة لإجراء المعالجات.

وتفقد مدير الدفاع المدني بالعاصمة الخرطوم، اللواء شرطة عثمان العطا، مناطق الهشاشة والجسور والتروس النيلية بعد هطول أمطار غزيرة فجر الاحد في جميع أنحاء العاصمة.