 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 24 كانون الثاني (يناير) 2021

الهادي ادريس: تجميع القوات في (كورما) تمهيدا لبدء عملية الدمج

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 84.2 كيلوبايت
الهادي ادريس أعلن بد تجميع القوات في "كورما" بولاية شمال دارفور

كورما 24 يناير 2021 – أعلن رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، الشروع في تجميع قوات الحركة بمنطقة "كورما" بولاية شمال دارفور، إيذانا ببدء عملية إعادة الدمج في القوات النظامية.

ووقعت الحركة، التي تُعد إحدى تنظيمات الجبهة الثورية، على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 3 أكتوبر 2019، قضى بدمج مقاتلي الحركة في القوات النظامية وذلك ضمن بنود أخرى.

وقال الهادي إدريس، في تصريح لـ “سودان تربيون"، الأحد: "وصلت قوات الحركة إلى منطقة كورما، وهي المنطقة التي اخترناها لتتجمع قواتنا فيها".

وأشار إلى إنه سجل زيارة ميدانية إلى منطقة التجميع، ضمن طوافه على ولايات دارفور، وخاطب قواته. وأوضح أن برنامجه يشمل زيارات إلى ولايات وسط وشرق وجنوب دارفور في الأيام المقبلة.

وأضاف: " قوات جيش حركة تحرير السودان نواة للقوات المشتركة التي سيتم تكوينها قريبا".

وأقر اتفاق السلام إنشاء قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من القوات النظامية والنصف الآخر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية لتولي مهام حفظ الامن في إقليم دارفور.

وأعلن الهادي عن بدء تكوين القوات المشتركة بطريقة عملية اعتبارًا من اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنها تضم، إضافة إلى مقاتلي الجبهة الثورية، كل من الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة.

وحذر الهادي، الذي يرأس تنظيمات الجبهة الثورية، المتفلتين، مشددًا على أنه "مجال للتفلتات الأمنية بعد اليوم".

وتابع: "الموسم الزراعي القادم سيكون خالي من التفلتات الأمنية والتعدي على الزراعة والمزارعين، سيتم نشر القوات المشتركة في كل إنحاء دارفور لحماية المدنيين".

وأفاد بأن اتفاق السلام المبرم بين الحكومة والجبهة الثورية "يختلف عن كل الاتفاقيات باعتباره ملك للجميع وليس سلام نخب".

وأضاف: "ولن يهدأ لنا بال حتى نرى كل المطلوبين في المحكمة الجنائية داخل قفص الاتهام".

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار قادة نظامه أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وتعهد رئيس الجبهة الثورية بقيادة عملية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم التي فروا منها أثناء الحرب، مشيرًا إلى "نازحي معسكرات ابوشوك وابوجا ونيفاشا وزمزم منتجين، ويجب إعادتهم إلى مناطقهم للدخول في دائرة الإنتاج".



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجيش والجنجويد : حتمية المواجهة 2021-01-24 20:16:29 بقلم : محمد عتيق لم يعد هنالك شك مطلقاً في أن "المكون العسكري" "لجنة البشير الأمنية" "المجلس العسكري" "الفريق البرهان ومن ورائه فلول النظام الساقط" ، أياً كان الاسم ، يعمل على الانقضاض على السلطة .. هذا المكون مدعوماً من (...)

مأزق الانتلجنسيا السودانية 2021-01-24 08:26:16 علي ترايو ان معاناة الانتلجنسيا السودانية (يمينها و يسارها للاسف) لم تقف في حدود حالة الانيما الفكرية الحادة low intellectual capability و هي من متلازمات ما تسمي في علم السيكلوجيا ب *Catatonic schizophrenia - شيزوفرينيا (...)

ما الذي يحدث في كواليس الاقتصاد؟ لماذا خسرت الحكومة الرهان على الحلول الخارجية؟ 2021-01-21 20:59:59 خالد التيجاني النور (1) حقاً ما الذي يجري في كواليس المشهد الاقتصادي، وما الذي يحدث لرهانات الحكومة السودانية على الدور الخارجي الذي ما فتئت تعوّل عليه منذ تنصيبها قبل نحو عام ونصف، كرافعة لا غنى عنها لدعم جهود الإصلاح (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.