الهجرة الدولية تعلن استعدادها للمساهمة في عودة السودانيين العالقين بمصر

الخرطوم 21 يونيو 2020 - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، استعدادها للمساهمة في عودة السودانيين العالقين في مصر جوا وبرا.

رئيس مكتب الهجرة الدولية في السودان، كاثرين نورثيق

وأكدت، رئيس بعثة المنظمة في السودان، كاثرين نورثيق، لدى لقائها عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ، صديق تاور، "دعم المنظمة للحكومة السودانية في جهودها الخاصة بإعادة مواطنيها العالقين بسبب جائحة كورونا".

وأعلنت نورثيق في تصريحات صحفية، "استعداد المنظمة للمساهمة في عودة السودانيين العالقين في مصر جوا وبرا".

وأضافت، "المنظمة تشكل حضورا في المعابر البرية لتسهيل مهمة العالقين.

وأشارت إلى أن "المشاورات التي أجرتها مع وزارة الصحة، والجهات ذات الصلة بخصوص مساهمة المنظمة بشأن العالقين".

وقالت إن "المنظمة لديها تواصل عبر الانترنت في مختلف أرجاء العالم لتقديم مساعداتها للعالقين السودانيين".

من جهته أوضح تاور، أن "الحكومة تولي السودانيين العالقين بالخارج اهتماما كبيرا وتبذل جهودا مقدرة حتى عودتهم للوطن".

ووصلت إلى العاصمة الخرطوم، صباح الأحد، طائرة تحمل على متنها 120 سودانيا من العالقين في مصر، على خلفية فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تجلي السلطات السودانية 1500 من مواطنيها العالقين حول العالم على مدار اليوم الأحد، وذلك من إجمالي نحو 10 آلاف، على أن تستمر عمليات الإجلاء خلال الأيام المقبلة.

وتقدر السلطات السودانية عدد مواطنيها العالقين حول العالم على خلفية كورونا بأكثر من 10 آلاف، بحسب إحصائية أشار إليها وزير الصحة السوداني، أكرم على التوم، في مايو الماضي.

وكانت الحكومة السودانية، أعلنت تمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 28 يونيو الجاري.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان 8 آلاف و580 حالة، منها 521 وفاة و3 آلاف و325 حالة تعافٍ.