الهلالان الأحمر السوداني والقطري يوقعان اتفاقا والامارات تتضامن بقوة مع الخرطوم في مواجهة الفيضان

رجال من الدفاع المدني يحاولون وضع حواجز لمنع تدفق مياه النيل الى شارع رئيسي

الخرطوم 6 سبتمبر 2020 - وقع الهلال الأحمر السوداني ونظيره القطري، الأحد، اتفاقية لمدة 5 سنوات، لتعزيز مواجهة السيول والفيضانات في السودان، بينما أعلنت الإمارات تضامنها مع السودان لتجاوز محنته الراهنة وأرسلت مصر طائرتي مساعدات.

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار، أمس السبت إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

ووقع الاتفاقية أمين عام الهلال السوداني، عفاف أحمد يحيى، ونظيرها القطري، علي بن حسن الحمادي.

وقالت عفاف في تصريحات صحفية، إن "الاتفاقية القطرية مدتها 5 سنوات. وتعتبر اتفاقية مهمة وطويلة المدى، وتنبني عليها برامج إغاثية كثيرة".

وأضافت، "الهلال الأحمر القطري، أول جمعية توفر لنا الدعم، وبالأمس وصل، ما يعادل مليون و200 ألف دولار، من لوازم مواجهة كورونا".

من جهته قال أمين عام الهلال القطري، على الحمادي: "ندعم السودان دائما في كل المحاور الإنسانية والدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، السودان عمقنا جميعا كعرب ومسلمين".



قادة الامارات على الخط

بدوره أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، تضامن الإمارات مع السودان لتجاوز محنته إثر السيول والفيضانات التي أسفرت عن خسائر في الأرواح.

وقال بن زايد في تغريده على "تويتر"، "تضامننا مع السودان الشقيق لتجاوز محنته إثر السيول والفيضانات التي اجتاحته وأسفرت عن خسائر في الأرواح "

وأضاف، "خالص تعازينا ومواساتنا إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب السوداني الشقيق من كل مكروه".

كما أعلن رئيس الهلال الاحمر الإماراتي حمدان بن زايد في تغريده على تويتر صدور توجيهات الى الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم مساعدات عاجلة الى المتضررين من السيول في السودان مرسلا تعازيه لذوي الضحايا وامانيه بالشفاء للمصابين.

مساعدات مصرية



وفي غضون ذلك وصلت الخرطوم مساعدات مصرية لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان، وكان في إستقبال الطائرتين وزيرة العمل لينا الشيخ ومفوض العون الإنساني عباس فضل الله علي ونائب السفير المصري في السودان نادر ذكي .

وامتدحت وزيرة العمل باسم حكومة السودان الاستجابة المصرية السريعة والدعم المقدر لمتضرري الفيضانات في السودان.

كما عبر مفوض عام العون الإنساني عباس فضل الله علي عن عظيم امتنانه للحكومة المصرية ممتدحا وقوفها مع السودان في كل الأزمات كما أكد دور الحكومة ممثلة في مفوضية العون الإنساني في إيصالها لهذه المساعدات للمتضررين وتضافر كل الجهود الحكومية للتخفيف من حدة الأثار.

وقدم نائب السفير المصري في السودان التعازي للشعب السوداني في ضحايا السيول والفيضانات متمنياً عاجل الشفاء للمصابين مشيراً إلى إن المساعدات التي تضمنت مواد ايوائية وغذائية تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسيير جسر جوي استجابة لتداعيات الخريف والفيضانات في السودان.

ارتفاع مستمر في المناسيب

في الأثناء ارتفعت مناسيب النيل في الخرطوم اليوم لتسجل (17.66 مترا) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ 40 سم، بينما سجلت محطة شندي اليوم (18.34 متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.7 متر) بـــ27 سم.

وأعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيان تلقته "سودان تربيون" أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية -الإثيوبية ليوم غد الإثنين سيكون في حدود 780 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 4 و5 سبتمبر 8 و3 ملم على التوالي والتي سوف تؤدي إلى استقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة ليوم غد في حدود 280 مليون متر مكعب.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.