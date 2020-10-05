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الوساطة: التفاوض مع الحلو سيبدأ في الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري

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الخرطوم 5 أكتوبر 2020 – أعلنت لجنة وساطة جوبا، الإثنين، استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، خلال الشهر الجاري.

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رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التقى بالحلو في جوبا قبل توقيع السلام النهائي

وقال رئيس اللجنة، توت قلواك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة جوبا، "التفاوض مع رئيس الحركة الشعبية-شمال، عبد العزيز الحلو سيبدأ في الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري".

ويطالب الحلو بإدراج علاقة الدين بالدولة في مفاوضات السلام، وهو ما عرقل دخوله في العملية السلمية لتمسك الحكومة بأن هذا الأمر مكانه المؤتمر الدستوري، كما يطالب بإبعاد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي عن رئاسة الوفد الحكومي.

ووقع رئيس الوزراء وقائد الحركة الشعبية على بيان وإعلان سياسي مشترك في 3 سبتمبر الماضي، بعد عقدهما سلسلة اجتماعات بدولة إثيوبيا، اتفقا خلالها على إخضاع فصل الدين عن الدولة الى مشاورات غير رسمية قبل بدء التفاوض.

وأوضح قلواك، أن الوساطة سلمت خطاب اتفاقية السلام لحكومة السودان، وستقوم بجولة خارجية مع قيادات الجبهة الثورية لدعم تنفيذ مطلوبات اتفاق السلام.

وتابع "حكومة جنوب السودان ستكرم وفد الحكومة المفاوض على هذا الإنجاز".

كما شكر قلواك كل رؤساء وممثلي الدول التي شاركت في الاحتفال النهائي لتوقيع السلام الشامل بجوبا.

ووقعت الحكومة السودانية وممثلين عن عدة حركات مسلحة، السبت اتفاق السلام النهائي، بحضور رؤساء عدة دول، بينها تشاد وجوبا والصومال، وممثلين عن مصر وقطر والإمارات، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة شهودا وضامنين للاتفاق.

ويعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.



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