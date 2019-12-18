الوساطة: بدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية وفصائل (الثورية)

جوبا 18 ديسمبر 2019 – قالت الوساطة في جنوب السودان إن المفاوضات المباشرة، بين الحكومة السودانية، وفصائل الجبهة الثورية بدأت في جوبا الأربعاء.

قادة الجبهة الثورية أثناء الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جوبا..14 أكتوبر 2019 (سونا)

وأوضح ممثل الوساطة في المفاوضات، ضيو مطوك، في تصريحات صحفية، إن أول جلسة رسمية حول مسار دارفور، ستعقد الخميس، للاطلاع على رؤية الحركات الممثلة للمسار حول قضايا التفاوض.

وأوضح أن الوساطة، حدَّدت جداول زمنية للمسارات المختلفة، قدمت بعضها رؤيتها وتمت إحالتها إلى الحكومة لدراستها، بجانب محاور أخرى للتفاوض تضطلع بها لجان مختلفة ستقدم تقاريرها للوساطة.

وأكد مطوك، استمرار التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وكشف عن تشكيل لجنة لدراسة الوثيقة التي قدمتها الحركة لدراستها ورفع تقرير بشأنها إلى الوساطة.

وأعلن مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، في تعميم صحفي، تلقته "سودان تربيون"، أن المفاوضات ستتوقف يومي 24 – 25 ديسمبر الجاري، والأول من يناير المقبل، لإعطاء الفرصة للجميع للمشاركة في أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الجديدة.

وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هى: مسار إقليم دارفور ومسار ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.