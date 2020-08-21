 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 21 آب (أغسطس) 2020

الوساطة تجّمد التفاوض مع (الحلو) والحكومة توقع اتفاقا سياسيا مع عقار السبت

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 28.7 كيلوبايت
الوسيط توت قلواك محاطا بقيادات التفاوض في وفدي الحكومة و(الشعبية) قيادة الحلو

الخرطوم 21 أغسطس 2020- أعلنت الوساطة في جنوب السودان الجمعة تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، بينما سيجري السبت توقيع اتفاق سياسي بين الوفد الحكومي والحركة التي يتزعمها مالك عقار.

ويفاوض كل من الحلو وعقار الحكومة السودانية على الأوضاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إثر الانشقاق الكبير الذي طال الحركة قبل نحو ثلاث سنوات، وفي الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات مع مجموعة عقار التي يكبر نفوذها في النيل الأزرق تتعثر الجولات مع الحلو المسيطر على عديد من المواقع في جبال النوبة، لكن دائما ما يشار الى أن الحركتين تتحدثان باسم المنطقتين.

وقال رئيس آلية الوساطة الجنوب سودانية توت قلواك في مؤتمر صحفي إنه تقرر "تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، على أن يتم التشاور بين فريق الوساطة وقيادة الحركة بشأن استئناف المفاوضات لاحقاً".

وكانت مجموعة الحلو قررت الخميس الانسحاب من المفاوضات احتجاجاً على رئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لوفد الحكومة المفاوض حيث تعتبره الحركة الشعبية مسؤولا وقواته عن كثير من الانتهاكات في جنوب كردفان ومناطق أخرى من البلاد بما يفقده الأهلية والحياد على طاولة التفاوض.

وشدد قلواك على أن الوساطة لا تملك حق التدخل في تكوين أو اختيار رئاسة الوفود المفاوضة.

ولفت الى جولات التفاوض بين الشعبية بزعامة الحلو والحكومة منذ انطلاقتها ترأس فيها حميدتي وفد الحكومة.

وأردف " لم يبدي أي طرف رأياً أو اعتراضاً حول رئاسة الوفد الحكومي سواء من جانب حركات الكفاح المسلح أو الحكومة السودانية".

وقال توت " اتفقنا مع وفد الحركة على استئناف المفاوضات صباح الخميس ولكن فوجئنا بتقديم الوفد برئاسة كبير المفاوضين عمار أمون مذكرة احتجاج رسمية يعلن فيها اعتراضهم وعدم قبولهم لرئاسة الوفد الحكومي والانسحاب من المفاوضات إذا استمر الوضع على ما هو عليه".

ولفت الى أن الحركة سبق وتقدمت بمذكرة للوساطة حول علمانية الدولة أو حق تقرير المصير، وهو حق مشروع لهم كفريق مفاوض حيث يمكنهم تقديم أي برامج ورؤى خاصة بهم ومن ثمّ يتم التحاور مع الطرف الحكومي حولها.

وقال إنهم كفريق وساطة تنحصر مهمتهم في تنظيم الجلسات ورئاسة الاجتماعات والاستماع لمداولات الأطراف المتفاوضة والتوفيق بين الرؤى المتباينة.

JPEG - 48.2 كيلوبايت
وفد (الشعبية) بقيادة عقار مع الوسيط ضيو مطوك أثناء التفاوض على البروتوكول السياسي مع الحكومة (سودان تربيون)

اتفاق جديد

الى ذلك أعلن رئيس فريق الوساطة الجنوبية التوقيع بالأحرف الأولى يوم السبت على البروتوكول السياسي بين وفد الحكومة والحركة الشعبية-شمال الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار.

وكان الطرفان وقعا الاثنين الماضي على اتفاق الترتيبات الأمنية الذي نص على اليات المراقبة والتنفيذ ودمج القوات.

وتقرر تنفيذ عملية دمج قوات الحركة بقيادة عقار، في الجيش السوداني خلال 39 أشهر، حيث تبدأ المرحلة الأولي من تنفيذ الاتفاق فور التوقيع عليه لمدة 12 شهر، ويُشرع في المرحلة الثانية التي تمتد لـ 14 شهر تبقي فيها قوات الحركة في مناطقها في إطار خطة يضعها الجيش، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة بعمل سرايا الحركة الشعبية في كافة بقاع السودان قبل تفكيكها نهائيا بعد 13 شهر.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فلنتقدم بالثورة ، لنصعد بها 2020-08-16 22:55:55 بقلم : محمد عتيق قطاعات هامة من المناضلين السودانيين يطلقون العنان هذه الأيام لمشاعر الحسرة تعتصرهم ، يستعيدون صوراً من أيامهم في دهاليز التعذيب "الحضاري الاسلاموي" ، وهم يشاهدون على الشاشات أمامهم نفس سفراء النظام (...)

حول مزاعم (عبد الرسول النور) عن "البُغض و الكراهية" و التسليح في جنوب كردفان/جبال النوبة (2-2). 2020-08-15 12:01:31 بقلم : عادل شالوكا توطئة : في المقال السابق إستعرضنا إدِّعاءات (عبد الرسول النور) في محاولته للإجابة على السؤال الذي إعتبره (مُلِحَّاً) – و هو كذلك – و لكن ما جاء في إفاداتِه كان مُجافياً للحقائق. و لذلك رأينا ضرورة (...)

حول مزاعم (عبد الرسول النور) عن "البُغض و الكراهية" و التسليح في جنوب كردفان / جبال النوبة (1-2). 2020-08-14 05:39:49 بقلم : عادل شالوكا توطئة : إطَّلعنا على ما كتبه عبد الرسول النور إسماعيل في مقالٍ له حاول فيه الرد على سؤال : (من سلَّح القبائل في جنوب كردفان / جبال النوبة). و لأن ما جاء في مقاله فيه الكثير من المُغالطات و المعلومات (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.