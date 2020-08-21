الوساطة تجّمد التفاوض مع (الحلو) والحكومة توقع اتفاقا سياسيا مع عقار السبت

الوسيط توت قلواك محاطا بقيادات التفاوض في وفدي الحكومة و(الشعبية) قيادة الحلو

الخرطوم 21 أغسطس 2020- أعلنت الوساطة في جنوب السودان الجمعة تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، بينما سيجري السبت توقيع اتفاق سياسي بين الوفد الحكومي والحركة التي يتزعمها مالك عقار.

ويفاوض كل من الحلو وعقار الحكومة السودانية على الأوضاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إثر الانشقاق الكبير الذي طال الحركة قبل نحو ثلاث سنوات، وفي الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات مع مجموعة عقار التي يكبر نفوذها في النيل الأزرق تتعثر الجولات مع الحلو المسيطر على عديد من المواقع في جبال النوبة، لكن دائما ما يشار الى أن الحركتين تتحدثان باسم المنطقتين.

وقال رئيس آلية الوساطة الجنوب سودانية توت قلواك في مؤتمر صحفي إنه تقرر "تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، على أن يتم التشاور بين فريق الوساطة وقيادة الحركة بشأن استئناف المفاوضات لاحقاً".

وكانت مجموعة الحلو قررت الخميس الانسحاب من المفاوضات احتجاجاً على رئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لوفد الحكومة المفاوض حيث تعتبره الحركة الشعبية مسؤولا وقواته عن كثير من الانتهاكات في جنوب كردفان ومناطق أخرى من البلاد بما يفقده الأهلية والحياد على طاولة التفاوض.

وشدد قلواك على أن الوساطة لا تملك حق التدخل في تكوين أو اختيار رئاسة الوفود المفاوضة.

ولفت الى جولات التفاوض بين الشعبية بزعامة الحلو والحكومة منذ انطلاقتها ترأس فيها حميدتي وفد الحكومة.

وأردف " لم يبدي أي طرف رأياً أو اعتراضاً حول رئاسة الوفد الحكومي سواء من جانب حركات الكفاح المسلح أو الحكومة السودانية".

وقال توت " اتفقنا مع وفد الحركة على استئناف المفاوضات صباح الخميس ولكن فوجئنا بتقديم الوفد برئاسة كبير المفاوضين عمار أمون مذكرة احتجاج رسمية يعلن فيها اعتراضهم وعدم قبولهم لرئاسة الوفد الحكومي والانسحاب من المفاوضات إذا استمر الوضع على ما هو عليه".

ولفت الى أن الحركة سبق وتقدمت بمذكرة للوساطة حول علمانية الدولة أو حق تقرير المصير، وهو حق مشروع لهم كفريق مفاوض حيث يمكنهم تقديم أي برامج ورؤى خاصة بهم ومن ثمّ يتم التحاور مع الطرف الحكومي حولها.

وقال إنهم كفريق وساطة تنحصر مهمتهم في تنظيم الجلسات ورئاسة الاجتماعات والاستماع لمداولات الأطراف المتفاوضة والتوفيق بين الرؤى المتباينة.

وفد (الشعبية) بقيادة عقار مع الوسيط ضيو مطوك أثناء التفاوض على البروتوكول السياسي مع الحكومة (سودان تربيون)

اتفاق جديد

الى ذلك أعلن رئيس فريق الوساطة الجنوبية التوقيع بالأحرف الأولى يوم السبت على البروتوكول السياسي بين وفد الحكومة والحركة الشعبية-شمال الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار.

وكان الطرفان وقعا الاثنين الماضي على اتفاق الترتيبات الأمنية الذي نص على اليات المراقبة والتنفيذ ودمج القوات.

وتقرر تنفيذ عملية دمج قوات الحركة بقيادة عقار، في الجيش السوداني خلال 39 أشهر، حيث تبدأ المرحلة الأولي من تنفيذ الاتفاق فور التوقيع عليه لمدة 12 شهر، ويُشرع في المرحلة الثانية التي تمتد لـ 14 شهر تبقي فيها قوات الحركة في مناطقها في إطار خطة يضعها الجيش، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة بعمل سرايا الحركة الشعبية في كافة بقاع السودان قبل تفكيكها نهائيا بعد 13 شهر.