الوساطة تحدد موعدًا لتوقيع اتفاق اطاري أو رفع جولة التفاوض

قادة الحكومة ورئيس جنوب السودان وزعيم الحركة الشعبية خلال فاتحة جولة التفاوض في جوبا

جوبا 14 يونيو 2021 ـ حددت الوساطة الجنوب سودانية، غدًا الثلاثاء، موعدًا لتوقيع اتفاق إطاري بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية ـ شمال أو رفع جولة التفاوض الأولي.

ويختلف الطرفان حول 19 قضية مضمنة في مسودة الاتفاق الإطاري الذي يتضمن بنود تتعلق باستبدال المؤسسات السياسية وتغيير طريقة عمل القضاء ووضع ضمانات لتحقيق فصل الدين عن الدولة، وذلك من جملة قضايا عديدة.

وقال رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، في تصريح صحفي، الاثنين؛ إن "اجتماع غدًا الثلاثاء هو الحاسم، مما يعني إما توقيع الاتفاق الإطاري أو رفع جولة التفاوض".

وأشار إلى أن الوساطة استمرت في عقد اجتماعات تشاورية مع وفدي التفاوض، بغرض تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية.

وأضاف: "أن الطرفين اتفقا حول بعض القضايا فيما تباينت مواقفهما حول قضايا أخرى"، لكنه أوضح أن طرفي العملية السلمية أكدا على الالتزام بخيار السلام.

وتابع: "القضية الرئيسة كانت علاقة الدين بالدولة، وقد تم حسمها في إعلان المبادئ، ومع ذلك يوجد تباين حول هذه القضية".

ووقع إعلان المبادئ بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو في مارس 2021، وهو ما مهد للطرفين للانخراط في تسوية سياسية للحرب في 26 مايو الفائت.

وتتحدث تقارير صحفية عن رفض وفد التفاوض الحكومي لبندي حظر الرموز والمدونات الدينية في الوثائق والمراسلات الرسمية وتحويل عطلة نهاية إلى الأربعاء بدلًا عن الجمعة؛ وهي بنود واردة في مقترح الاتفاق الإطاري المقدم من الحركة.