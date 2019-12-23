الوساطة تعلق مسار شرق السودان التفاوضي لمدة 3 أسابيع

جوبا 23 ديسمبر 2019 – تسلمت الوساطة، الإثنين، ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار شرق السودان، وسلمتها للحكومة السودانية، وقررت رفع الجلسات التفاوضية لمدة 3 أسابيع.

توت قلواك الوسيط الرئيسي في المفاوضات السودانية بجوبا

وقال عضو الوساطة، ضيو مطوك، في كلمته خلال جلسة التفاوض، إن "الوساطة قررت بعد التشاور مع الجبهة الثورية والحكومة رفع جلسات التفاوض حول مسار الشرق لمدة 3 أسابيع لتمكين ممثلي المسار من المشاركة في مؤتمر الشرق بالسودان".

من جهته قال رئيس مؤتمر البجا، أسامة سعيد، إن ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق تشتمل على ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية.

وشملت الرؤية الاقتصادية للملف الاقتصادي على المطالبة بإنشاء صندوق تنمية شرق السودان، وتأسيس بنك الشرق بتمويل محلي وإقليمي ودولي.

وتستضيف العاصمة جوبا، منذ أغسطس الماضي، المفاوضات التي تجريها الحكومة الانتقالية مع الحركات المسلحة، لإنهاء الصراع المسلح الدائر في عدة أقاليم داخل السودان.

وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هى: مسار إقليم دارفور ومسار ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي في البلاد.