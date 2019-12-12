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الوساطة: تعليق مفاوضات الحكومة السودانية مع مجموعة (الحلو) الى السبت

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جوبا 12ديسمبر 2019- قال فريق الوساطة في جنوب السودان الخميس ، إن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال ستتوقف حتى السبت لعدم اكتمال مسائل فنية.

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التعايشي يدلي بتصريحات وبجانبه مستشار سلفا كير توت قلواك - إرشيف

وقال كبير مستشاري الرئيس الجنوب سوداني، توت قلواك في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء إن الجلسات التي بدأت الخميس ستتوقف "الى بعد غد السبت لعدم اكتمال بعض الجوانب الفنية".

وكانت لجان مفاوضات السلام السودانية المنعقدة في جوبا، أعلنت الأربعاء عن ورقة شاملة ستصدر خلال 48 ساعة تتضمن رؤية لحلحلة القضايا العالقة.

وأكد توت قلواك، أن مشاكل السودان تحتاج لمعالجات شاملة تستصحب قضايا كافة المناطق بما فيها الشرق والوسط.

وكان المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي، أعلن عقب الجلسة التي التأمت صباح الخميس، عن "تقدم كبير" في المفاوضات الجارية مع فصيل الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأفاد التعايشي إن هنالك لجنة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية لاتفاق إطاري حول المنطقتين، مع وجود تقدم كبير في الترتيبات الأمنية والفنية، التي يجري التفاوض عليها بالتوازي مع المفاوضات السياسية.

وأوضح أن مفاوضات السلام الحالية تبحث عن التوصل لصيغة متكاملة حول نموذج الدولة السودانية، القادرة على تحقيق العدالة والسلام والتعايش بين كافة مكونات الشعب.

وشدد التعايشي على أن الوفد الحكومي منفتح أمام الحوار مع كل الأطراف، والتوصل لسلام، لا يستثني من لم ينضموا للمفاوضات من العملية السلمية.

وأكد المتحدث الحكومي عدم وجود أي عوائق أو خلافات جوهرية حول كافة القضايا المطروحة في قاعات التفاوض.



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